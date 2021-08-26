В Приморье впервые пересадили почки двум пациентам

В Приморье впервые провели операцию по трансплантации почки. И не одну, а целых две.

Теперь Приморье второй регион ДФО, где проводят такие операции. Донорские органы пациенты получили благодаря стараниям врачей центра трансплантации и органного донорства на базе Приморской краевой клинической больницы №1. Обе операции прошли 25 августа одна за одной. Медики сообщили, что оба пациента находятся в стабильном состоянии. Еще некоторое время врачи продолжат наблюдать за ними. «Обе операции были выполнены с использованием органов от посмертных доноров. Развитие трансплантационных программ очень важно для Дальнего Востока», — отметил главный врач краевой клинической больницы №1 Андрей Попов. Подготовка к такого рода операциям стартовала в 2020 году. ТОгда центр начали постепенно оснащать всем необходимым оборудованием. В 2021 году профильные приморские специалисты прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Главврач рассказал, что поддержку коллегам, во время первых операций, оказывал Денис Куковякин — врач-хирург центра, где приморские специалисты проходили обучение. Глава минздрава Приморя Анастасия Худченко отметила востребованность операций по трансплантации для приморцев и отметила, что успешный старт работы нового центра повысит качество и доступность медицинской помощи в крае. В региональном минздраве сообщили, что подобную операцию ждут более 30 приморцев. «Всего же более 450 приморцев трудоспособного возраста имеют хронические болезни почек, из них более 100 пациентов нуждаются в трансплантации органа», — добавили специалисты. НАпомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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