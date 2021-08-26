В Приморье впервые пересадили почки двум пациентам

В Приморье впервые пересадили почки двум пациентам
В Приморье впервые пересадили почки двум пациентам
Сегодня, 14:00Здоровье и экологияФото: pxhere.com
В Приморье впервые провели операцию по трансплантации почки. И не одну, а целых две.

Теперь Приморье второй регион ДФО, где проводят такие операции.

Донорские органы пациенты получили благодаря стараниям врачей центра трансплантации и органного донорства на базе Приморской краевой клинической больницы №1.

Обе операции прошли 25 августа одна за одной.

Медики сообщили, что оба пациента находятся в стабильном состоянии. Еще некоторое время врачи продолжат наблюдать за ними.

«Обе операции были выполнены с использованием органов от посмертных доноров. Развитие трансплантационных программ очень важно для Дальнего Востока», — отметил главный врач краевой клинической больницы №1 Андрей Попов.

Подготовка к такого рода операциям стартовала в 2020 году. ТОгда центр начали постепенно оснащать всем необходимым оборудованием. В 2021 году профильные приморские специалисты прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

Главврач рассказал, что поддержку коллегам, во время первых операций, оказывал Денис Куковякин — врач-хирург центра, где приморские специалисты проходили обучение.

Глава минздрава Приморя Анастасия Худченко отметила востребованность операций по трансплантации для приморцев и отметила, что успешный старт работы нового центра повысит качество и доступность медицинской помощи в крае.

В региональном минздраве сообщили, что подобную операцию ждут более 30 приморцев.

«Всего же более 450 приморцев трудоспособного возраста имеют хронические болезни почек, из них более 100 пациентов нуждаются в трансплантации органа», — добавили специалисты.

НАпомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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