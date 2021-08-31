«Земский доктор и фельдшер» привлечет в Приморье 71 специалиста

«Земский доктор и фельдшер» привлечет в Приморье 71 специалиста
«Земский доктор и фельдшер» привлечет в Приморье 71 специалиста
Сегодня, 11:57Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
В 2021 году в медучреждениях Приморского края ожидается пополнение специалистов. По федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в регион придут работать 49 врачей и 22 медработника среднего звена. Каждому из них полагаются единовременные выплаты в размере до 2 миллионов рублей.

По данным краевого минздрава, в 2021 году по федеральным программам в Приморье трудоустроились 79 медработников. «Земские» программы действуют в регионе с 2019 года и на 88% финансируются из федерального и на 12% из краевого бюджетов. На 2021 год выделено 109 миллионов рублей.

Больницы Октябрьского, Пограничного, Михайловского, Красноармейского, Арсеньевского, Спасского, Анучинского, Дальнегорского и Хорольского районов уже пополнились на 15 специалистов.

По словам краевого министра здравоохранения Анастасии Худченко, если специалист устроится работать в сельскую местность — он получит 2 миллиона рублей, если в город с населением до 50 тысяч человек — 1 миллион рублей. Фельдшерам в сельской местности полагаются «подъемные» в 1 миллион рублей, в «малых» городах — 500 тысяч рублей.

Кстати, в Тихоокеанском государственном медуниверситете ведут целевую подготовку специалистов. К выходу из стен университета готовятся 739 будущих специалистов. В целевой ординатуре учатся 113 врачей.

«Студентам и ординаторам, обучающимся по целевому договору, медицинские учреждения выплачивают ежемесячную стипендию в размере от 500 рублей до 7 тысяч рублей», – отметили в ведомстве.

Растет и количество абитуриентов медколледжей. Еще три года назад на бюджет было набрано чуть более 500 человек, а в 2021 году на бюджет поступили 665 человек.

Кроме того приморским медикам доступны и другие региональные меры поддержки. В том числе доплаты к зарплате, компенсация аренды жилья и прочее.

На них с начала 2021 года из краевого бюджета было выделено 137,4 миллиона рублей.

Также в Приморском крае реализуется программа модернизации первичного звена. Идет капитальный ремонт поликлиник, строятся новые, закупается современное оборудование.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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