Активисты ОНФ вступили в противоборство с мэрией Владивостока

Активисты Общероссийского народного фронта в Приморском крае во время мониторинга состояния средних общеобразовательных школ выявили вблизи школы № 54 на улице Пацаева во Владивостоке магазин, торгующий в том числе табачной продукцией и алкогольными напитками.
Информацию об этом общественники направили властям региона и города с просьбой принять меры по данному поводу. Однако власти сообщили, что формально нарушений нет, поскольку магазин находится вне границ соответствующей зоны, определенной муниципальным постановлением, определяющим границы территорий, на которых не допускается торговля алкоголем.
«Вместе с тем министерство промышленности и торговли Приморского края согласилось с актуальностью выявленной нами проблемы и предложило администрации Владивостокского городского округа внести изменения в существующее постановление, увеличив соответствующее расстояние от школ, на котором запрещено располагать такие торговые объекты. На сегодня такое расстояние составляет всего 15 метров, что, безусловно, недостаточно. В ситуации с указанным образовательным учреждением это вообще выглядит чуть ли не издевательски: магазин с яркими рекламными вывесками расположен прямо напротив центрального входа на территорию школы на первом этаже ближайшего жилого многоквартирного дома. Туда на переменах ходят многие школьники, мы сами это зафиксировали. Поэтому власти региона с нами согласились», — приводятся слова сопредседателя регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрия Логинова на сайте народного фронта.
Однако городские чиновники не поддержали позицию экспертов ОНФ и минпромторга Приморского края, направив формальный ответ об отсутствии нарушения с их стороны при принятии решения об установлении запретных зон.
«Мы получили ответ, в котором первый заместитель главы города сослался на существующее изданное самой же мэрией постановление и определенные ею границы и адресовал нас вместе с руководством регионального минпромторга в полицию, указав на то, что в случае выявления фактов продажи алкоголя детям возбуждать административные дела должны органы внутренних дел, куда и необходимо, соответственно, обращаться. С учетом созданной чиновниками абсурдной ситуации мы направили обращение в прокуратуру региона с просьбой обязать власти Владивостока увеличить „безалькогольные зоны“ возле школ столицы региона, изменив постановление, и не заниматься бюрократическими отписками. Факт, конечно, показательный — речь идет о здоровье детей, но решения принимать власти города не хотят. Мы будем добиваться этого», — резюмировал Логинов.