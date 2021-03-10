Тонну незадекларированных товаров задержали приморские таможенники

Тонну незадекларированных товаров задержали приморские таможенники

Сегодня, 10:42ПроисшествияФото: Находкинская таможняФирма из Московской области не задекларировала их при ввозе в Россию
Одну тонну незадекларированных китайских товаров для полировки автомобилей выявила Находкинская таможня. Фирма из Московской области не задекларировала их при ввозе в Россию. Товар задержан.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, контейнер с товарами был ввезен из Китая в порт Восточный Приморского края. В декларации фирма-получатель указала более 6 тонн товаров для ухода за автомобилем, а также налобные фонари и пульверизаторы. Однако в ходе досмотра таможенники обнаружили одну тонну незадекларированных товаров, предназначенных для полировки автомобилей (полировальные наборы, губки, насадки для полировальных машин и др.).

По данному факту Находкинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование). Компании грозит штраф с возможной конфискацией товаров.

Сюжеты:
Приморье
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