К руководству стадиона «Динамо» во Владивостоке нагрянули прокуроры

Установлено, что в целях осуществления уставной деятельности в оперативном управлении организации находится ряд объектов недвижимого имущества, включая здания, футбольное поле по улицам Западной, 13 и Адмирала Фокина, 2 в г. Владивостоке. Кроме того, в аренде у ПРОГО ВФСО «Динамо» находится 3 земельных участка по одноименным улицам в целях дальнейшей эксплуатации спортивного комплекса.