Приморцы не проявляют особой активности в поиске работы

Как сообщает пресс-служба HeadHunter ДФО, по своей активности соискатели из Приморского края в 2020 году занимают шестое место в регионе ДФО и 71-е место в целом по России. В Приморье доля резюме, которыми хотя бы один раз откликались на вакансии в 2020 году, составила 35,4%. Очевидно, здесь соискатели обычно предпочитают дожидаться приглашений от работодателей, а не откликаться на вакансии самостоятельно.