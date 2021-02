Приморцы не проявляют особой активности в поиске работы

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, жители каких регионов ДФО были наиболее активными в вопросах трудоустройства в 2020 году.

Среди регионов Дальнего Востока Приморский край по количеству резюме делит первенство с Хабаровским краем (0,57%, или более 80 тысяч резюме), лишь немного уступив Хабаровску в количестве соискателей. И занимает только 35-е место в России. В целом на Дальневосточный федеральный округ в 2020 году пришлось всего 2, 43% от всех резюме в стране. Приморский край по количеству резюме делит первенство с Хабаровским краем Photo: hh.ru Как сообщает пресс-служба HeadHunter ДФО, по своей активности соискатели из Приморского края в 2020 году занимают шестое место в регионе ДФО и 71-е место в целом по России. В Приморье доля резюме, которыми хотя бы один раз откликались на вакансии в 2020 году, составила 35,4%. Очевидно, здесь соискатели обычно предпочитают дожидаться приглашений от работодателей, а не откликаться на вакансии самостоятельно. В 2020 году работу тоже чаще всего искали начинающие специалисты и студенты Photo: hh.ru ДФО - на 9-м месте среди федеральных окгугов Photo: hh.ru В Приморском крае в 2020 году работу тоже чаще всего искали начинающие специалисты и студенты (19,8% от общего числа резюме в регионе), представители сферы продаж (14%) и транспорт, логистика (8,8%). Схожая ситуация и с наиболее редкими специалистами: меньше всего резюме открывали специалисты сферы страхования (0,1%), а также инсталляции и сервиса, домашний персонал (по 0,2%).

