Приморцы не проявляют особой активности в поиске работы

Приморцы не проявляют особой активности в поиске работы

Сегодня, 12:47РынкиPhoto: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Соискатели обычно предпочитают дожидаться приглашений от работодателей
Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, жители каких регионов ДФО были наиболее активными в вопросах трудоустройства в 2020 году.

Среди регионов Дальнего Востока Приморский край по количеству резюме делит первенство с Хабаровским краем (0,57%, или более 80 тысяч резюме), лишь немного уступив Хабаровску в количестве соискателей. И занимает только 35-е место в России. В целом на Дальневосточный федеральный округ в 2020 году пришлось всего 2, 43% от всех резюме в стране.

Приморский край по количеству резюме делит первенство с Хабаровским краем
Photo:hh.ru

Как сообщает пресс-служба HeadHunter ДФО, по своей активности соискатели из Приморского края в 2020 году занимают шестое место в регионе ДФО и 71-е место в целом по России. В Приморье доля резюме, которыми хотя бы один раз откликались на вакансии в 2020 году, составила 35,4%. Очевидно, здесь соискатели обычно предпочитают дожидаться приглашений от работодателей, а не откликаться на вакансии самостоятельно.

В 2020 году работу тоже чаще всего искали начинающие специалисты и студенты
Photo:hh.ru
ДФО - на 9-м месте среди федеральных окгугов
Photo:hh.ru

В Приморском крае в 2020 году работу тоже чаще всего искали начинающие специалисты и студенты (19,8% от общего числа резюме в регионе), представители сферы продаж (14%) и транспорт, логистика (8,8%). Схожая ситуация и с наиболее редкими специалистами: меньше всего резюме открывали специалисты сферы страхования (0,1%), а также инсталляции и сервиса, домашний персонал (по 0,2%).

Stories:
Кадровый вопросПриморье
Related news:
статистикакадрыработа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы