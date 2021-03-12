Опыт Приморья будут перенимать по всей России

Замминистра юстиции России Али Алханов на заседании коллегии управления Минюста России по Приморскому краю в конце февраля 2021 года поручил региональным органам юстиции изучить опыт Приморья по обеспечению жильем детей-сирот.
Дело в том, что в крае в 2018 году по инициативе губернатора Олега Кожемяко была введена новая мера мера социальной поддержки. Это выдача жилищных сертификатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выдача жилищного сертификата регулируется Законом Приморского края от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ.
В 2020 году квартиры по сертификатам приобрели 333 человека. Всего с начала действия дополнительной меры поддержки сертификаты получили 466 приморцев.
В этом году прием заявлений на выдачу жилищных сертификатов для сирот стартовал в Приморье 10 февраля. Он продлится до 1 апреля. Документы можно подать в отдел опеки и попечительства на территории муниципалитета, где должны выдать квартиру.
Второй этап для получения сертификата в следующем финансовому году начнется 10 июня и продлится до 1 августа 2021 года. Сроки прописаны в краевом законе № 954-КЗ от 3.12.2020, подписанном губернатором края Олегом Кожемяко.
По информации министерства образования Приморского края, на сертификат могут претендовать дети-сироты, имеющие на руках судебные решения, вынесенные до 2019 года. Решение о мере поддержки будет приниматься непосредственно ведомством при наличии заключения об удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни.
Жилищные сертификаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дают их получателям возможность самим выбрать квартиру на территории Приморского края. Претендовать на получение сертификата могут молодые люди, достигшие 23-летнего возраста.
Срок действия документа — 6 месяцев. За это время у его обладателя будет возможность приобрести жилье у физических и юридических лиц по договору купли-продажи на территории любого муниципального образования края. При желании в дополнение к выплате можно использовать собственные средства, средства материнского капитала или средства кредитных учреждений.
По-прежнему необходимыми остаются требования к получателям сертификатов — важны возраст и социальный статус. Стоит отметить, что в этом году возраст понизили с 25 до 23 лет, а необходимый стаж работы стал не менее 18 месяцев, по старым условиям он составлял не менее 36 месяцев. Однако, по словам заместителя министра образования Приморья Натальи Василянской, в случае наличия у лиц, подающих заявление, двух и более детей, подтверждение стажа работы не требуется, но будет оцениваться благополучие и социальный статус семьи.
Заявление на получение жилищного сертификата подается в орган местного самоуправления, на территории которого гражданин должен получить жилье. К заявлению о предоставлении сертификата нужно приложить следующие документы:
— копия документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением оригинала;
— документы, подтверждающие факт обучения по очной форме или осуществления трудовой деятельности либо причины, по которым трудовая деятельность не осуществляется
— копии документов, подтверждающих состав семьи заявителя при ее наличии
— справка о наличии (отсутствии) у заявителя судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
— справка из психоневрологического и наркологического диспансеров о том, что заявитель не состоит на учете;
— копии документов о наличии у заявителя и (или) у его несовершеннолетних детей заболевания, требующего оказания специализированной медицинской помощи и включенного в Перечень заболеваний (в случае намерения заявителя приобрести жилое помещение на территории иного субъекта Российской Федерации);
— письменное согласие заявителя на заключение мирового соглашения.
Одна из жительниц Приморского края уже воспользовалась этой мерой поддержки.
Екатерина Сеидова работает в одном из банков города Артема, примерно два года назад подала заявление на жилищный сертификат для детей-сирот и не пожалела. В 2018 году, когда вышел закон, по которому можно получить денежный сертификат, Екатерина решила не ждать, когда ей государство предоставит квартиру.
По словам Екатерины, весь процесс до покупки квартиры длился примерно полтора года. Самый волнительный момент после сбора многочисленных документов и справок — это ожидание результатов.
У Екатерины есть брат Александр, который уже второй раз подал заявление на получение сертификата, в первый раз ему отказали — немного не хватило рабочего стажа. Зато сейчас он уверен, что у него все получится — благополучный опыт сестры тому подтверждение.
«Мы с мужем купили квартиру в Артеме, где уже несколько лет жили и работали, хотя сертификат получили по Надеждинскому району. Очень рады, что сертификат дал нам возможность выбирать территорию покупки. Взяли ипотеку, и сертификат пошел как первоначальный взнос. Купили сразу двухкомнатную, планируем детей», — рассказала Екатерина.