Россиян «спасут» от дешевых товаров из Китая

Сейчас в ЕАЭС, в частности в России, таких требований к иностранным онлайн-продавцам нет, заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Из-за этого потребители могут столкнуться с некачественной и небезопасной продукцией, в основном речь идет о дешевых китайских товарах, которые в среднем стоят около 300 руб. за единицу. Эксперт считает, что именно эти товары могут исчезнуть из оборота в России после запуска эксперимента.