Хитрый драгдилер из Приморья готовил «мет» в усадьбе топа «Первого канала»

Житель Находки, привлекавшийся ранее к административной ответственности в родном Приморском крае, отличился в Московской области. Мужчина вместе со своим приятелем арендовали коттедж у известной журналистки и в нём начали изготавливать наркотические вещества для дальнейшей продажи.

Нарколабораторию устроили двое молодых мужчин в возрасте 28 и 29 лет. Ими оказались житель Находки Александр Датдеев и выпускник РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Рокфеллер. Парни летом прошлого года взяли в аренду коттедж в деревне Сивково Одинцовского района в Московской области и организовали там всё, чтобы заниматься изготовлением наркотиков. Дом, к слову, принадлежит журналистке, известной российской телеведущей и писательнице 56-летней Елене Афанасьевой. Её супруг — Михаил Бочаров не последний в стране политик и предприниматель, основавший концерн БУТЭК. Они не знали, что происходит в их усадьбе. С разрешения владельцев дома, в нём были произведены обыски. Правоохранители смогли обнаружить несколько тарелок с белым веществом, канистры с жидкостью, колбы, мерные стаканы, магнитные электрические мешалки, керамическая воронка и другие предметы, которые, скорее всего, были использованы для производства наркотических веществ. По предварительным данным они смогли изготовить порядка 30 кг наркотиков и заработать около 50 млн рублей. Интересно, что уроженец приморского города Находка Александр Датдеев успел отличиться и в родном крае. По информации Находкинского городского суда, в августе 2018 года, молодой человек, будучи нетрезвым, отдыхал на б/о «Джи Кей Бич». Глубокой ночью он начал буянить: выражался грубой нецензурной бранью, громко кричал, повредил окно и дверь сторожевого помещения, пинал лежаки, расположенные возле бассейна, мешал отдыхающим. Судья Елистратова назначила ему штраф за такое деструктивное поведение.

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