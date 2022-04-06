Хитрый драгдилер из Приморья готовил «мет» в усадьбе топа «Первого канала»

Хитрый драгдилер из Приморья готовил «мет» в усадьбе топа «Первого канала»
Хитрый драгдилер из Приморья готовил «мет» в усадьбе топа «Первого канала»
Сегодня, 12:43ПолитикаФото: pxhere.com
Житель Находки, привлекавшийся ранее к административной ответственности в родном Приморском крае, отличился в Московской области. Мужчина вместе со своим приятелем арендовали коттедж у известной журналистки и в нём начали изготавливать наркотические вещества для дальнейшей продажи.

Нарколабораторию устроили двое молодых мужчин в возрасте 28 и 29 лет. Ими оказались житель Находки Александр Датдеев и выпускник РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Рокфеллер. Парни летом прошлого года взяли в аренду коттедж в деревне Сивково Одинцовского района в Московской области и организовали там всё, чтобы заниматься изготовлением наркотиков.

Дом, к слову, принадлежит журналистке, известной российской телеведущей и писательнице 56-летней Елене Афанасьевой. Её супруг — Михаил Бочаров не последний в стране политик и предприниматель, основавший концерн БУТЭК. Они не знали, что происходит в их усадьбе.

С разрешения владельцев дома, в нём были произведены обыски. Правоохранители смогли обнаружить несколько тарелок с белым веществом, канистры с жидкостью, колбы, мерные стаканы, магнитные электрические мешалки, керамическая воронка и другие предметы, которые, скорее всего, были использованы для производства наркотических веществ.

По предварительным данным они смогли изготовить порядка 30 кг наркотиков и заработать около 50 млн рублей.

Интересно, что уроженец приморского города Находка Александр Датдеев успел отличиться и в родном крае. По информации Находкинского городского суда, в августе 2018 года, молодой человек, будучи нетрезвым, отдыхал на б/о «Джи Кей Бич». Глубокой ночью он начал буянить: выражался грубой нецензурной бранью, громко кричал, повредил окно и дверь сторожевого помещения, пинал лежаки, расположенные возле бассейна, мешал отдыхающим. Судья Елистратова назначила ему штраф за такое деструктивное поведение.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
НаркотикиМосква
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы