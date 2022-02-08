«Бизнес по фэншую»

При этом в новом проекте, как и во многих других компаниях Текиева, задействованы иностранные, а именно — китайские, участники. Подробный материал об этом выпустило сетевое издание «Восток-Медиа».
В конце декабря прошлого года в СМИ прошла информация о том, что известный в Приморском крае бизнесмен, депутат Заксобрания региона Джамбулат Текиев основал ещё одну компанию. В качестве основного вида деятельности зарегистрированного 20 декабря 2021 года ООО «Цзинь Дао» значится морское рыболовство. Кроме того, согласно данным открытых источников, компания планирует заниматься переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков, а также торговать рыбой и морепродуктами.
Вполне логичный бизнес для морского региона, хоть и, как отмечают журналисты, нетипичный для Джамбулата Текиева. В его богатом бизнес-бэкграунде никогда не было прямых связей с рыбной отраслью.
По фэншую
Однако уже при беглом взгляде на регистрационные данные компании бросается в глаза одна странность, которую иначе как культурным влиянием нашего могучего азиатского соседа — Китая — трудно объяснить. Уставной капитал общества составляет не больше и не меньше — 888 888 рублей. Что ж, фэншуй нынче в моде во всём мире, а цифра «8» в этом учении символизирует богатство и процветание.
Но рискнём предположить, что эта, казалось бы, безобидная и забавная деталь не так проста, какой кажется при первом прочтении. Достаточно взглянуть на состав учредителей, чтобы в этом убедиться. Всего их четверо: двоим принадлежит по 40% уставного капитала и двоим — по 10%. Одной сорокапроцентной долей владеет непосредственно Джамбулат Текиев, а другой — гражданин КНР Гэ Чжили. К слову, суммы долей тоже в аккурат «бьются» по фэншую: 40% уставного капитала составляют 355 555 рублей (а 3 и 5 в сумме дают ту же магическую восьмёрку, притягивающую финансовый успех), а 10% — 88 889 рублей.
Впрочем, мы не просто так ударились в чуждую российскому менталитету нумерологию, а для того, чтобы подчеркнуть: она указывает, по всей видимости, на реальный и вполне серьёзный интерес китайской стороны к этому бизнесу.
Братья навек
Любопытна также и сама фигура китайского партнёра Джамбулата Текиева Гэ Чжили, который в разное время являлся, и по сей день является, членом всевозможных обществ российско-китайской дружбы. Например, общества обменов и сотрудничества «Россия — Восточная Европа — Центральная Азия», Ассоциации содружества Китай — Крым, Координационного совета Международной ассоциации «Друзья Крыма».
Гэ Чжили был также в числе международных наблюдателей во время проведения референдума в Крыму. В этом же статусе наблюдал он и за голосованием на выборах президента Абхазии в 2019 году. Вдобавок ко всему, Гэ Чжили является ещё и почётным консулом этой страны.
Неоднократно имя Гэ Чжили упоминалось в российских федеральных СМИ. Вот Интерфакс пишет о том, что наблюдатель из Китая отмечает спокойную обстановку на референдуме в Крыму. Вот в апреле 2018 года ТАСС сообщает о планах открыть в Пекине Крымский культурный центр.
— 19 апреля мы открыли китайский культурно-информационный центр в Республике Крым. Мы собираемся создать крымский культурно-информационный центр в Пекине, — сказал он. — Ведь только взаимознание рождает взаимопонимание, и только на основе взаимопонимания рождается дружба. А будет дружба — будет мир, — цитирует издание Гэ Чжили.
Через год, в апреле 2019 года, в «Российской газете» выходит заметка о том, что китайский бизнес готов инвестировать в экономику Крыма, где Гэ Чжили также делает ряд заявлений. А не далее, как в ноябре 2021 года, «Парламентская газета» опубликовала материал под заголовком: «Зарубежных друзей Крыма наградили медалями». Как вы наверняка догадались, среди этих зарубежных друзей был и Гэ Чжили.
Была у нашего героя и попытка вести бизнес на территории Крыма. В 2014 году в селе Вилино Бахчисарайского района Республики Крым была зарегистрирована компания «Проект Трейдинг» с основным видом деятельности «возведение зданий». Однако фактически работать компания так и не начала.
Мост дружбы «Хасанский район — Крым»
А теперь внимание — вопрос! Каким образом китайский представитель, сферой интересов которого являются республика Крым и Абхазия, вдруг неожиданно оказывается в числе учредителей владивостокской компании, в обществе Джамбулата Текиева, основные активы которого сосредоточены в Хасанском районе Приморья, где он считается кем-то вроде удельного князя?
А вот тут ключом к разгадке, вполне вероятно, является история другого приморско-крымского предпринимателя — Алексея Чехранова, сына депутата муниципального комитета Славянского городского поселения Натальи Рогачёвой. Чехранов — уроженец Славянки, но в настоящее время ведёт бизнес за пределами Приморского края. Одной из ключевых территорий его деловых интересов является Республика Крым. Различного рода бизнес- и общественную активность Алексей Чехранов развивает в Крыму, начиная с 2014 года, за что, кстати, обвиняется украинскими властями в сознательном нарушении государственной границы Украины, участии в пропагандистских мероприятиях России, участии в попытках легализации аннексии Крыма. Алексей Чехранов в том числе отметился в Крыму и участием в крупных форумах, организованных российскими властями.
Примечательно и то, что через систему «СПАРК-Интерфакс» прослеживается связь Алексея Чехранова с ещё одним учредителем ООО «Цзинь Дао» — владельцем 10%-ной доли компании, жителем Приморского края Михаилом Жмурко.
В деталях всех этих российско-китайских и хасанско-крымских взаимоотношений мы ещё обязательно покопаемся глубже.
Российский бизнес с азиатским прищуром
А теперь вернёмся к Джамбулату Текиеву и началу нашего повествования. Как известно, в огород приморского депутата, чья бизнес-империя началась с поставок китайских товаров на российский рынок через погранпереход Краскино — Хунчунь, оказавшийся в конце лихих 90-х практически в его частном владении, нередко летят камни с упрёками в стиле: «Продал всё китайцам».
И если присмотреться к бизнесу семьи Джамбулата Абдулхалимовича внимательнее, становится понятно, что это не просто досада жителей Хасанского района и Приморья в целом на местных князьков, зарабатывающих миллионы, в то время как регион не развивается.
Из 20 действующих юридических лиц, к которым имеет отношение Текиев, в восьми задействованы иностранные учредители.
К примеру, в уставном капитале ООО «Дальневосточная Синергия» сейчас 50%-ной долей в уставном капитале владеет Джамбулат Текиев, а ранее 70% компании принадлежали ООО «Экспортно-импортная торговая компания «Вэйбо» (Хуньчунь). ООО «Примрегионгаз» (Владивосток) в равных долях принадлежит Текиеву и ООО «Дуньхуаская транспортная компания Цзяшунь». Долей в 60% в ООО «Рыбозавод Славянка» (Славянка) владеет подконтрольное Текиеву ООО «Нерпа», а 40% принадлежит ООО «Хуньчуньская логистическая компания цепи обслуживания замороженных продуктов «Дунлянь». ООО «Специализированный застройщик «Игл интернешнл отель» (Владивосток) на пару с Текиевым ранее владел некто Ли Пэнчэн. Некто Янг Джехва является владельцем 65% ООО «Стар Авиа», в котором Текиеву принадлежит 15%. ООО «Судостроительная компания Славянка-НК» (Славянка), где г-н Текиев является директором, принадлежит на 51% ПАО «Славянскому СРЗ» и на 49% — корейской компании «ЭЙЧ КЕЙ КО. ЛТД.». Напополам с уже упоминавшимся выше Ли Пэнчэном Джамбулат Текиев владеет ООО «Юй Пэн Приморье». Ещё одна компания — ООО «7 Звёзд» на 26% принадлежит приморскому парламентарию и на 49% — Мэн Фаньцзюню.
Зная предпринимательский талант Джамбулата Текиева, нетрудно предположить, что иностранные партнёры в большинстве проектов приморского депутата, которые в реальности были реализованы, не были обижены доходами. Впрочем, как и российская сторона. Как наверняка не будет обижен и г-н Гэ Чжили, вложившийся в бизнес по добыче и переработке морских биоресурсов в России. В данном случае прибыль проекта для него имеет все шансы сложиться в перевёрнутую восьмёрку бесконечности в соответствии с законами фэншуя. А вот выиграет ли от нового бизнеса регионального парламентария Приморский край — большой вопрос.