«Солнечная долина Владивостока» получит 1,3 млрд рублей кредита

«Солнечная долина Владивостока» получит 1,3 млрд рублей кредита
Сегодня, 13:34ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Во Владивостоке реализуется проект по строительству жилого комплекса

Банк «Дом.РФ» открыл застройщику «Солнечная долина Владивостока» кредитную линию на 1,3 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса во Владивостоке. Об этом говорится в сообщении банка.

Кредитные средства застройщик использует для возведения двух 25-этажных домов на 393 квартиры в рамках жилого комплекса, расположенного в поселке Трудовое во Владивостоке. Здесь запланировано строительство крупного микрорайона на порядка 1,5 миллиона кв. м жилья и 300 тысяч квадратов инфраструктуры, рассчитанный на проживание не менее 50 тысяч человек. Планируется также строительство социальных, коммерческих объектов, инженерной инфраструктуры. Для того чтобы попасть в район, будет возведена транспортная развязка с федеральной трассы. Планируется сдача порядка 70-100 тысяч кв. метров жилья в год.

Напомним, что официально строительство первого этапа «Солнечной долины» началось еще 1 июля 2012 года, когда прошла торжественная церемония закладки первого камня. Теперь проект решено реанимировать.

Сюжеты:
Приморье
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