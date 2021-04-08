«Солнечная долина Владивостока» получит 1,3 млрд рублей кредита

Кредитные средства застройщик использует для возведения двух 25-этажных домов на 393 квартиры в рамках жилого комплекса, расположенного в поселке Трудовое во Владивостоке. Здесь запланировано строительство крупного микрорайона на порядка 1,5 миллиона кв. м жилья и 300 тысяч квадратов инфраструктуры, рассчитанный на проживание не менее 50 тысяч человек. Планируется также строительство социальных, коммерческих объектов, инженерной инфраструктуры. Для того чтобы попасть в район, будет возведена транспортная развязка с федеральной трассы. Планируется сдача порядка 70-100 тысяч кв. метров жилья в год.