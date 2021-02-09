Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке регионального правительства, а также утвердил состав и структуру нового правительства вместо ранее отправленного в отставку. Пресс-служба правительства республики сообщила, что глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии народного хурала для решения проблем с безнадзорными животными и призвал увеличить штраф для владельцев после нападений на людей. Также СМИ сообщали, что глава Бурятии принял ряд решений по дальнейшему функционированию приютов для собак в республике. В частности, Алексей Цыденов дал поручения профильным министерствам и ведомствам оперативно подготовить смету по суммам, которые потребуются для помощи приютам.