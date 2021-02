«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в январе 2021 года.

В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга в январе 2021 года стали глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава Бурятии Алексей Цыденов. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оказался на 5-й позиции в рейтинге. Отметим, что МедиаИндекс — показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны. Поэтому в данной ситуации занять пятое место — не так уж и плохо. Наоборот, после тяжелых ноября и декабря-2020 для Приморья и его главы немного спокойствия в информационном поле никому не повредит. Глава Якутии Айсен Николаев поддержал решение мэра Якутска Сарданы Авксентьевой покинуть свой пост. Он сообщил, что обсуждал с мэром Якутска Сарданой Авксентьевой ее решение об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем. Также он присвоил подавшей в отставку мэру столицы республики звание «Заслуженный работник народного хозяйства». Кроме того, СМИ сообщали, что глава Республики Саха (Якутия) и генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect, который предполагает строительство оптоволоконной линии связи Европа-Азия. Еще одна медийная история — глава Якутии Айсен Николаев привился от коронавируса препаратом «Гам-Ковид-Вак», за процессом можно было наблюдать в прямом эфире в его соцсетях. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что правительство региона будет выдавать привитым от коронавирусной инфекции COVID-19 жителям бейджи, освобождающие от необходимости носить медицинскую маску в общественных местах. Он поручил всем мэрам срочно проверить работу коммунальных служб после ЧП с пятилетней девочкой, которая провалилась в открытый люк и несколько часов ждала помощи. На Сахалине завершилась операция по спасению рыбаков с оторвавшейся от берега льдины, которую унесло в Охотское море, об этом в своем телеграм-канале написал губернатор. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке регионального правительства, а также утвердил состав и структуру нового правительства вместо ранее отправленного в отставку. Пресс-служба правительства республики сообщила, что глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии народного хурала для решения проблем с безнадзорными животными и призвал увеличить штраф для владельцев после нападений на людей. Также СМИ сообщали, что глава Бурятии принял ряд решений по дальнейшему функционированию приютов для собак в республике. В частности, Алексей Цыденов дал поручения профильным министерствам и ведомствам оперативно подготовить смету по суммам, которые потребуются для помощи приютам.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter