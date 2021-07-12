«Рыбные истории» можно было потрогать, попробовать и увидеть во Владивостоке в День рыбака

На протяжении трех дней подряд во Владивостоке, во время фестиваля «Сделано в Приморье» отмечали День рыбака. Местные производители предлагали продукцию с морепродуктами и рыбой, художники-маринисты выставляли свои картины с морскими и рыбацкими пейзажами, а рестораторы специально разнообразили меню.

На улице Фокина в столице Дальнего Востока уже в шестой раз развернулся фестиваль «Сделано в Приморье». Он разделен на несколько участков: город мастеров, площадка с продукцией от местных производителей и фуд-корт. Поэтому, прогуливаясь по фестивальной улице можно купить сувениры, поделки, картины, приморские ягоды, сыры и молочную продукцию, чайные сборы и травы, таежные лакомства и взять что-нибудь перекусить. Однако к приморскому празднику День рыбака было внесено необычное дополнение: рыба. С ней были картины, блюда и даже поделки от художников.

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