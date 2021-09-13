Худченко: информация о закрытии поликлиники №6 на Сахалинской — это слухи

Жители бухты Тихая смогут и дальше получать медпомощь на Сахалинской, 58, в филиале поликлиники №6. Министр здравоохранения Анастасия Худченко развеяла все слухи о закрытии медучреждения.

Разобраться в ситуации удалось благодаря депутату Дмитрию Новикову, который вмешался в происходящее, а также привлёк к проблеме внимание органов власти. Коммунисты уже на протяжении нескольких недель распространяют информацию о закрытии филиала. Для «красных» это практически последний шанс заявить о себе перед грядущими выборами. Депутат Дмитрий Новиков, уже около десяти лет представляющий интересы жителей бухты Тихая в Законодательном Собрании края, не мог остаться в стороне. Народный избранник провёл несколько встреч с местными жителями и руководителем филиала Еленой Кавериной. Теперь ему удалось привлечь к ситуации и министра Анастасию Худченко. Ситуацию обсудили на внеочередном заседании общественного Совета Первомайского района. Худченко пообщалась с членами организации, а также ответила на вопросы жителей Тихой, поступивших Дмитрию Новикову. Анастасия Худченко рассказала, что сейчас на Сахалинской сейчас работают восемь врачей-терапевтов, четыре кардиолога, ревматолог, офтальмолог и другие узкие специалисты. Также имеется кабинет УЗИ, проходят специализированные осмотры для женщин, филиале запущен дневной стационар и отделение физиотерапии. Главное отделение поликлиники № 6 работает на Черёмуховой, 32. Там недавно отремонтировали здание, установили современное оборудование. Несколько аппаратов, необходимой для обработки анализов, действительно перевезли на Черёмуховую. Но на жителях бухты Тихая это никак не отразится. Они по-прежнему смогут сдавать анализы на Сахалинской. «Никакого переноса поликлиники на Черёмуховую не будет. Медпомощь как оказывалась, так и будет оказываться, спектр услуг будет только расширяться», — сказал Дмитрий Новиков. Напомним, ранее в соцсетях и мессенджерах начала появляться фейковая информация о закрытии филиала поликлиники №6 на Сахалинской, 58. Данные распространяли исключительно члены партии КПРФ. Несмотря на то, что довольно быстро стало известно, что медучреждение продолжит работу, они не переставали созывать людей на несанкционированные митинги, распространяя откровенную ложь.

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