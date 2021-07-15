Коридоры будущего:

Для наиболее эффективной работы коридоров в программе развития МКТ предусмотрена модернизация приграничной инфраструктуры, строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, значительное упрощение приграничных процедур. Так, с 2017 года действует технологическая схема перемещения транзитных грузов через «Приморье-1» и «Приморье-2» без досмотра в железнодорожных пунктах пропуска Махалино и Пограничный. Грузы сразу следуют в морские пункты пропуска Зарубино, Посьет или во Владивосток, Восточный или Находку. Там происходит их оформление для отправки за пределы таможенной территории ЕАЭС. Если фактов нарушения не зафиксировано, продолжительность пропуска транзитного грузового поезда из КНР через границу не превысит одного часа.