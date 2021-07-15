Коридоры будущего:

Окно в Азию
МТК«Приморье–1» и «Приморье–2» являются коридорами, признанными международным окружением как перспективные. Ожидается, что благодаря этим проектам получится значительно увеличить территорию и грузовую базу, которую могут обслуживать порты Приморского края», — отмечают специалисты минпромторга Приморья.
Международный транспортный коридор «Приморье-1» («Харбин — Муданьцзян — Суйфэньхе — Пограничный (Дунин-Полтавка) — Уссурийск — порты Владивосток, Восточный, Находка» — и далее по морским линиям) является сегментом транспортного коридора Суйфеньхэ.
МКТ «Приморье-2» (Чанчунь — Цзилинь — Хуньчунь — порт Зарубино — и далее морские линии) входит в Туманганский коридор.
По словам экспертов, благодаря запуску транспортных коридоров через порты Приморского края проходит значительная часть международного транзита из Китая, Японии, Монголии, Австралии, стран Северной Америки и других.
Созданная российскими и зарубежными экспертами концепция транспортных коридоров, востребованных в Северо-Восточной Азии и в странах АТР, включает именно эти коридоры — их развитие входит в контекст логистических перспектив края в отношении дорог и портов: Зарубино, Владивосток, Находка, Восточный и других.
Развитие современной транспортной инфраструктуры позволит действующим приморским портам наращивать мощности, а также строить новые. В этой связи транспортно-логистическая сфера — одна из приоритетных в программе развития Приморского края.
Оптимизация перевозок
Стоит отметить, что международные транспортные коридоры, проходящие по территории Приморья, — важнейший инструмент реализации транзитного потенциала Дальнего Востока России.
Так, например, развитие МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» обеспечивает северо-восточным китайским провинциям Хэйлунцзян и Цзилинь кратчайший выход к морским портам на юге Приморья, сокращая сроки транспортировки грузов (в том числе в южные провинции КНР) и оптимизируя логистику перевозок. К 2030 году проектная мощность зернового одного терминала морского порта Зарубино должна составить 33,5 миллионов тонн в год.
По оценкам консалтинговой компании McKinsey, которая подготовила финансово-экономическую модель приморских МТК, потенциал транзитных перевозок из провинций Хэйлунцзян и Цзилинь — около 45 миллионов тонн.
Для наиболее эффективной работы коридоров в программе развития МКТ предусмотрена модернизация приграничной инфраструктуры, строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, значительное упрощение приграничных процедур. Так, с 2017 года действует технологическая схема перемещения транзитных грузов через «Приморье-1» и «Приморье-2» без досмотра в железнодорожных пунктах пропуска Махалино и Пограничный. Грузы сразу следуют в морские пункты пропуска Зарубино, Посьет или во Владивосток, Восточный или Находку. Там происходит их оформление для отправки за пределы таможенной территории ЕАЭС. Если фактов нарушения не зафиксировано, продолжительность пропуска транзитного грузового поезда из КНР через границу не превысит одного часа.
«В транспортной сфере надо создавать интегрированную сеть мультимодальных перевозок, объединять маршруты в сеть. Новые исследования должны стать логическим и расширенным продолжением предыдущих исследований транспортных коридоров», — отмечают эксперты.
По мнению специалистов, необходимо продолжать работу, чтобы эффективно работающие транспортные коридоры со временем стали торговыми, индустриальными и экономическими коридорами.
Пандемия и локдаун
Несмотря на пандемию коронавируса, ограничение международного транспортного сообщения и локдаунов в странах мира, грузопоток через МКТ «Приморье-2» в 2020 году вырос на 60% по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.
«За четыре месяца 2020 года объем транзитных перевозок по международному транспортному коридору „Приморье-2“ из Китая составил 6,1 тысяч тонн (+ 64,8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года). Основная номенклатура груза — продовольствие и медь. Транзитные перевозки грузов в Китай (основная номенклатура — железная руда) составили 9,8 тысяч тонн. С начала мая из Китая в морские порты уже пришло более 1,5 тысяч тонн груза. В обратном направлении проследовало более 2,2 тысяч тонн», — рассказали сотрудники РЖД.
Транспортный коридор «Приморье-2» предназначен для перевозки грузов между Китаем и Россией, а также между Кореей и Японией. Его основной маршрут — Чанчунь (Китай), Цзилинь (Китай), Хуньчунь (Китай), Краскино (Россия) и Порт Зарубино (Россия).
Стоит отметить, что транзитные перевозки контейнеров по международному транспортному коридору на регулярной основе начались в августе 2018 года, и несмотря на пандемию COVID-19, скорректировали и продолжили работу, что позволило нарастить объёмы транспортировки на 60% в 2020 году.
Дальневосточные инвестиции
В Минвостокразвития сообщают, что международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» имеют большой потенциал в области развития внешнеторговых отношений, а также в плане развития Дальневосточных регионов и России в целом. Согласно планам модернизации и развития МКТ, к 2030 году стоимость обоих МКТ должна составить более 300 миллиардов рублей. При должном финансировании логистические линии могут дать Дальнему Востоку около 45 миллионов тонн грузов.
«Стоимость каждого из коридоров — около 150 миллиардов рублей. Эти деньги нужны не одномоментно, а как постепенные вложения в инфраструктуру и развитие до 2030 года. Инвестиции позволят увеличить пропускную способность МКТ», — рассказали специалисты министерства.
Согласно разработанной финансово-экономической модели развития МКТ, инвесторы могут зарабатывать от 10% годовых на вкладах в инфраструктуру транспортных коридоров.
Кроме того, за счёт работы коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», валовый региональный продукт Приморского края ежегодно увеличивается на 4-5%, ежесезонно увеличивается количество рабочих мест — до трёх тысяч новых вакансий в год.
В данный момент на участках международных транспортных коридоров идёт системная работа по модернизации приграничной инфраструктуры, включая строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры.
Так, к августу 2021 года должен завершится ремонт главной региональной трассы Приморского края «Артем-Находка», которая является частью МКТ «Приморье-1» — ремонт на ней начался ещё в 2016-м году.
Как сообщил глава региона Олег Кожемяко, в июле на последних участках будет положен первый слой асфальта, а в августе — второй.
«Дорога уже практически доделана, остались подъезды к мостам и сами мосты. Нельзя было оставлять их в том состоянии, иначе мы бы получили очередные проблемы с обрушением. Осталось немного, и путь от Артема до Находки будет занимать менее двух часов, а не как раньше около четырех. Сроки окончания ремонта — август», — сказал губернатор.
По завершении ремонта протяженность дороги «Владивосток — Находка — порт Восточный» составит 146 километров. Работы финансируются за счёт средств федерального и регионального бюджетов.
Дорога «Артем — Находка — порт Восточный» должна увеличить скорость движения транспорта в обоих направлениях до 110 км/ч, за счет чего заметно сократится время пребывания в пути, также увеличатся допустимые нагрузки — 11,5 тонны на ось.
Расчетная интенсивность движения к 2033 году может составить более 30 тысяч автомобилей в сутки.
Напомним, что МТК «Приморье–1» и «Приморье–2» проходят через территорию Свободного порта Владивосток. Здесь предусмотрена круглосуточная работа пунктов пропуска и радикальное сокращение контроля — «единое окно» при пересечении госграницы грузами, введение электронного декларирования грузов и реализация принципа «зеленого коридора» для участников внешнеэкономической деятельности.