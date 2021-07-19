Контуры будущего намечает молодежь на форуме «Восток»

Как рассказали организаторы, очной стадии форума предшествовал онлайн-этап, по итогам которого в столицу ДФО приехали 300 молодых представителей Приморья и остальной России (всего 51 регион). Они собрались, чтобы представить свои идеи и проекты и получить неизмеримый опыт и возможности для профессионального роста.
Андрей Брянский (Владивосток) принимает участие в форуме уже третий раз.
«Здесь очень интересно, представлены такие крупные госкорпорации, опыт работы которых может помочь в развитии собственного дела, такие спикеры, которые известны и уважаемы в крае и в регионе, их интересно слушать, - говорит он. – На этот раз я попал в программу «Молодой предприниматель». Мне это интересно с точки зрения организации нетворкинга. Я себе поставил цель пообщаться с опытными предпринимателями и обсудить все подводные камни, которые есть в этой области, с которыми можно столкнуться.
Форум дал мне новые знания, показал возможные направления развития. Я получил ответы на волновавшие меня вопросы».
Программа форума была насыщенной. На мероприятии проходили два трека: «молодой предприниматель» и «молодой специалист», в рамках которых шла основная целевая работа проектных команд над инициативами в тесном сотрудничестве с экспертами в различных профессиональных областях, бизнес-сфере и представителями крупнейших работодателей Дальнего Востока. Участники детально прорабатывали свои проекты и презентуют их в финале форума. По итогам офлайн-этапа молодые люди, представившие наиболее интересные проекты и решения, получили возможность пройти специализированные программы обучения, стажировки и получить работу в крупнейших компаниях страны или помощь в реализации бизнес-проектов.
Алексей Моисеев родился и вырос во Владивостоке, сейчас учится в Санкт-Петербурге. Он приезжает на форум уже во второй раз.
«Программа отличная, - говорит Алексей. - Нам дали большой образовательный блок, составленный так, что действительно цепляет, погружает в проблематику и при этом буквально влюбляет в Приморье, в Дальний Восток. В прошлом году я рассказывал ребятам на форуме о заповедных уголках и красотах Приморья и по окончании мероприятия многие из них остались путешествовать, посмотреть Приморье. А в этом году они вернулись на «Восток» - с огромным желанием узнать еще больше. Многие хотят поступить в магистратуру ДВФУ и учиться здесь. Это здорово!».
Алексей выбрал на форуме программу «Молодой специалист» - и вместе с командой принимал участие в кейсе, предложенном «Роскосмосом».
«Наша проблема – привлечение кадров в корпорацию для работы именно на объектах Дальнего Востока, - рассказывает молодой человек. - Мы пытались ее решить. Все ребята в команде понимают, как важно Дальнему Востоку преодолеть кризис оттока населения, и мы всем сердцем хотим внести свой вклад в решение этой проблемы.
Например, мы считаем, что одной из главных проблем не только Роскосмоса на Дальнем Востоке, но и всего региона является то, что он очень скрыт. Его редко показывают и пишут в соцсетях, мало говорят, и потому красота, природа, огромный потенциал туристический региона скрыт от наших соотечественников. Нужно больше показывать и рассказывать, делать доступными самые красивые места края и региона, развивать инфраструктуру.
С нами на форуме работали эксперты из всех заинтересованных госкорпораций, они давали нам информацию, отвечали на вопросы, чтобы мы могли, обработав имеющиеся данные, все найти решение той микропроблемы, которая перед нами поставлена. И одновременно они же оценивали итоги нашей работы. Но самое важное в том, что мы передаем все выкладки и все наши предложения мы также передали экспертам. Они увезли эти материалы с собой и уже на их основе, с учетом наших предложений, будут формироваться проекты для Дальнего Востока».
Цель форума – иллюстрация привлекательности Приморья и Дальневосточного региона для молодежи, создание новых возможностей для социально-профессиональной самореализации молодежи, развитие компетенций и навыков участников, поддержка и развитие молодежных инициатив, содействие самореализации молодежи, заинтересованной в развитии Дальнего Востока, формирование молодежных сообществ.
Лидия Соболевская второй раз принимала участие в форуме «Восток». После первого форума она переехала в наш город – под впечатлением от увиденного – из Хабаровска.
«Форум дал мне – и это самое главное – множество контактов, связей с интересными и умными людьми, с которыми можно вместе создавать новые проекты, - говорит Лидия. - Во-вторых, тот опыт, те истории, которые нам преподносят спикеры, я переосмысливаю и в итоге формирую какой-то свой взгляд на проблемы, на то, чем я собираюсь заниматься. Вот этим форум мне и нравится.
В этом году я предложила свои услуги как волонтера – веду сурдоперевод на встречах и лекциях. То есть я не просто слушала всю программу, но и помогала другим».
Владимир Романов из Бурятии также не впервые приезжает на «Восток». Он уверен, что это лучший молодежный форум в России.
«Меня «Восток» привлекает тем, что он дает каждому участнику своего рода траекторию развития, помогает определять точки роста, - говорит Владимир. - Мы участвуем в интересных проектах, решаем такие вопросы, которые дают большой толчок в понимании проблем как развития Дальнего Востока, так и становления каждого из участников как личности и специалиста. Очень помогает в личностном росте, в развитии самореализации. Кроме того, набираемся опыта именно в проектной деятельности.
Моя команда решала проблему кейса, предоставленного Сбербанком, - по формированию кадровой воронки для работы на должностях в офисах продаж. Мы определяли, как заинтересовать молодежь приходить на работу в Сбербанк.
Возможно, наши решения – если они будут интересными, жизнеспособными и небанальными – корпорация пропишет в неких итоговых документах своей деятельности. Вообще все задачи на форуме ставятся корпорациями с учетом того, что сами компании подчас не могут найти решение или им нужно понимание, как тот или иной проект будет работать в реальности. Мы, молодые, можем как раз помочь в этом направлении.
Лично мне форум очень помог. После прохождения программ я смог принять участие в нескольких проектах НКО «Россия – страна возможностей», понял, что могу постоянно повышать свой уровень компетенций и в принципе способен решать все более и более сложные проблемы, определил траекторию развития для самого себя. Кроме того, я понял, что свяжу свою жизнь и деятельность с Дальним Востоком».