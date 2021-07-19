Контуры будущего намечает молодежь на форуме «Восток»

С нами на форуме работали эксперты из всех заинтересованных госкорпораций, они давали нам информацию, отвечали на вопросы, чтобы мы могли, обработав имеющиеся данные, все найти решение той микропроблемы, которая перед нами поставлена. И одновременно они же оценивали итоги нашей работы. Но самое важное в том, что мы передаем все выкладки и все наши предложения мы также передали экспертам. Они увезли эти материалы с собой и уже на их основе, с учетом наших предложений, будут формироваться проекты для Дальнего Востока».