В Первомайском районе поздравили работников торговли

«Первым гражданским поселенцем стал купец Яков Семёнов, в честь него названа улица Семёновская. Каждому, наверняка, известны имена Густава Кунста и Густава Альберса, основателей первого в городе торгового дома, сейчас в том же здании расположен ГУМ. Вклад каждого из них в развитие Владивостока сложно переоценить. Также как и перечисленные мною деятели, вы помогаете развивать наш любимый город, делаете лучше и проще жизнь горожан. Спасибо вам за это, и с праздником!» — сказал Дмитрий Новиков.