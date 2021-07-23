В Первомайском районе поздравили работников торговли

В Первомайском районе поздравили работников торговли
В Первомайском районе поздравили работников торговли
Сегодня, 20:04Политика
Уже завтра, 24 июля, работники торговли по всей России отметят свой профессиональный праздник. В Первомайском районе Владивостока с памятным днём «виновников торжества» поздравили советник генерального директора Владморрыбпорта Дмитрий Лёгкий и депутат Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новиков.

Дмитрий Лёгкий поздравил работников торгового центра «Зелёный остров». Он обратился к ним с тёплыми словами и напомнил о важности отрасли, в которой они трудятся.

«Сегодня торговля — одна из наиболее стремительно развивающихся сфер экономики. Только во Владивостоке торговлю ведут более двух тысяч объектов потребительского рынка. Даже в период пандемии коронавируса вам удаётся оставаться профессионалами своего дела и с улыбкой на лице каждый день выходить на рабочее место. Хочется вам пожелать дальнейшего профессионального роста, благодарных покупателей и, самое главное, интересной работы!» — сказал Дмитрий Лёгкий.

Дмитрий Новиков объехал с поздравлениями несколько небольших продуктовых магазинов в районе улиц Часовитина, Гризодубовой, 40 лет ВЛКСМ, а также рынок на Тихой. Везде парламентария встречали приветливые продавцы, готовые трудиться даже в предпраздничный день.

Новиков обратил внимание на то, что многие известные исторические личности, в разное время проживающие во Владивостоке, были торговцами.

«Первым гражданским поселенцем стал купец Яков Семёнов, в честь него названа улица Семёновская. Каждому, наверняка, известны имена Густава Кунста и Густава Альберса, основателей первого в городе торгового дома, сейчас в том же здании расположен ГУМ. Вклад каждого из них в развитие Владивостока сложно переоценить. Также как и перечисленные мною деятели, вы помогаете развивать наш любимый город, делаете лучше и проще жизнь горожан. Спасибо вам за это, и с праздником!» — сказал Дмитрий Новиков.

Напомним, День работника торговли отмечают 24 июля. В эту дату принято чествовать продавцов и других специалистов, так или иначе связанных с коммерцией.

Сюжеты:
Приморский край
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