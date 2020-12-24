Услуги в онлайне и сокращение сроков: как в Приморье улучшают условия для ведения бизнеса

«Год действительно выдался очень сложным во всех отношениях, а для бизнеса в первую очередь. Мы уже недосчитались части предпринимателей, дело которых не смогло преодолеть сложных эпидемиологических условий. В этом году многие ушли с рынка. В связи с этим ответственность органов власти становится выше за все то, что происходит, за стабилизацию ситуации. Необходимо еще эффективнее налаживать наши с вами взаимоотношения, чтобы входить в рабочее русло и увеличивать количество занятых в МСП», — отметила Вера Щербина.