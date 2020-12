Услуги в онлайне и сокращение сроков: как в Приморье улучшают условия для ведения бизнеса

Условия для ведения бизнеса продолжают совершенствовать в Приморье. Даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, власти демонстрируют положительную динамику в работе по улучшению инвестиционного климата в крае.

В этом году Приморье поднялось на 21 пункт в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России, достигнув 34-й строчки. Добиться такого результата удалось благодаря усилиям регионального правительства, направленным на усовершенствование услуг для бизнеса, устранение административных преград и снижение давления со стороны надзорных органов. О работе в этом направлении рассказала председатель правительства края Вера Щербина на совещании, посвящённом подведению итогов 2020-го года. Одно из ключевых достижений региональных властей в этом году – перевод большей части услуг для бизнеса в онлайн. Оформить разрешение на строительство, подать документы на выделение земельного участка, подсоединиться к инженерным сетям теперь можно на региональном интернет-портале. «Год действительно выдался очень сложным во всех отношениях, а для бизнеса в первую очередь. Мы уже недосчитались части предпринимателей, дело которых не смогло преодолеть сложных эпидемиологических условий. В этом году многие ушли с рынка. В связи с этим ответственность органов власти становится выше за все то, что происходит, за стабилизацию ситуации. Необходимо еще эффективнее налаживать наши с вами взаимоотношения, чтобы входить в рабочее русло и увеличивать количество занятых в МСП», — отметила Вера Щербина. Работу по улучшению инвестклимата в регионе контролирует Агентство проектного управления Приморья. Руководитель ведомства Николай Стецко подчеркнул, что на сегодняшний день мероприятия реализуют с небольшим опережением относительно прошлогодней динамики. «Надеемся, что до конца этого года мы максимально приблизимся к исполнению мероприятий. Так, практически все выполнено по проектам: „ЖКХ“, „Трудовые ресурсы“, „Лицензирование и продажа алкоголя“, „Контрольно-надзорная деятельность“. Опасения по-прежнему вызывают „Грузовые перевозки“, „Транспорт“, „Земля“», — сказал Стецко. Программа по улучшения инвестиционного климата в Приморье включает в себя 12 проектов. По проекту «Энергетика» 24 сетевые организации Приморского края подключены к региональному порталу государственных услуг, 66% заявок на технологическое присоединение подаются в электронном виде. 10 муниципалитетов создали комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов. Однако пока предприниматели не подавали запросов на размещение таких объектов. Региональное агентство газоснабжения и энергетики намерено в будущем году проводить адресную работу с бизнесом по информированию о новых возможностях. В планах − создание информационного бюллетеня о типовых ошибках, допускаемых при подаче заявки на технологическое присоединение. «Рассчитываем, что до конца года все сетевые организации при подключении к электросетям будут предоставлять памятку для удобства предпринимателей», — отметил Николай Стецко. По проектам «Транспорт» и «Грузовые перевозки» через региональный портал госуслуг можно подать заявления на получение разрешения для такси и спецразрешения для большегрузного транспорта. Проект «Земельные ресурсы» позволил снизить сроки изменения и присвоения адреса земельного участка и объекта недвижимости до восьми дней, внести в ЕГРН сведения по 83% территорий объектов недвижимости из реестра объектов культурного наследия. Эту работу провели с опережением — ранее планировалось к концу года обработать сведения о 75% объектов. Сроки утверждения схемы расположения на кадастровом плане территории удалось сократить до 14 дней.

