Пора менять мэра: Как Трутнев поддержал Кожемяко

Губернатор Приморья во время совещания подчеркнул, что ряд важных объектов в центре Владивостока строится слишком долго — по каким-то причинам, возведение важных инфраструктурных объектов затянулось более чем на два года. Есть такие же проблемы с детскими садами — их строительство также неоправданно затянуто.
«Работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет жителей города и нас, краевую власть. Мы даём значительные деньги на развитие города, но качественных изменений не происходит. Да, работа идёт, но серьезных перемен в городе нет», — подчеркнул губернатор.
Позднее Олег Гуменюк официально заявил об отставке и рассказал, что написал заявление «по собственному», а позднее в своей социальной сети «Инстаграм» он написал прощальный пост.