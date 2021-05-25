Пора менять мэра: Как Трутнев поддержал Кожемяко

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Приморье заявил о том, что Владивостоку пора менять мэра. Он поддержал предложение главы региона Олега Кожемяко.

Губернатор Приморья во время совещания подчеркнул, что ряд важных объектов в центре Владивостока строится слишком долго — по каким-то причинам, возведение важных инфраструктурных объектов затянулось более чем на два года. Есть такие же проблемы с детскими садами — их строительство также неоправданно затянуто. «Работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет жителей города и нас, краевую власть. Мы даём значительные деньги на развитие города, но качественных изменений не происходит. Да, работа идёт, но серьезных перемен в городе нет», — подчеркнул губернатор. Позднее Олег Гуменюк официально заявил об отставке и рассказал, что написал заявление «по собственному», а позднее в своей социальной сети «Инстаграм» он написал прощальный пост. Электронная версия деловой газеты «Золотой Рог» № 20.

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