Пора менять мэра: Как Трутнев поддержал Кожемяко

Пора менять мэра: Как Трутнев поддержал Кожемяко
Пора менять мэра: Как Трутнев поддержал Кожемяко
Сегодня, 17:56ПолитикаФото: vlc.ru
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Приморье заявил о том, что Владивостоку пора менять мэра. Он поддержал предложение главы региона Олега Кожемяко.

Губернатор Приморья во время совещания подчеркнул, что ряд важных объектов в центре Владивостока строится слишком долго — по каким-то причинам, возведение важных инфраструктурных объектов затянулось более чем на два года. Есть такие же проблемы с детскими садами — их строительство также неоправданно затянуто.

«Работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет жителей города и нас, краевую власть. Мы даём значительные деньги на развитие города, но качественных изменений не происходит. Да, работа идёт, но серьезных перемен в городе нет», — подчеркнул губернатор.

Позднее Олег Гуменюк официально заявил об отставке и рассказал, что написал заявление «по собственному», а позднее в своей социальной сети «Инстаграм» он написал прощальный пост.

Сюжеты:
Приморье
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