Поддержка, несмотря на коронавирус: власти Приморья подвели итоги работы по улучшению инвестклимата в 2020 году

Важным направлением работ стал перевод большинства услуг для бизнеса в онлайн. Теперь предпринимателям не надо стоять в очередях и ходить по кабинетам, чтобы получить какую-либо «бумажку». Оформить разрешение на строительство или подключиться к инженерным сетям теперь можно на региональном портале. В этом году на ресурсе появилась возможность подать заявление на получение разрешения для такси и спецразрешения для большегрузного транспорта. Удалось сократить сроки изменения и присвоения адреса земельного участка и объекта недвижимости до восьми дней, внести в ЕГРН сведения по 83% территорий объектов недвижимости из реестра объектов культурного наследия. Эту работу провели с опережением. Сроки утверждения схемы расположения на кадастровом плане территории уменьшились до 14 дней. Была утверждена программа по развитию регулярных перевозок в Приморском крае.