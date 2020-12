Поддержка, несмотря на коронавирус: власти Приморья подвели итоги работы по улучшению инвестклимата в 2020 году

Эксперты оценили условия для ведения бизнеса в Приморье. По мнению представителей делового сообщества, власти смогли улучшить ситуацию по ряду показателей, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.

В 2020-м году регион поднялся на 21 пункт в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России. Добиться такой высокой оценки со стороны бизнеса власти смогли благодаря системной работе, направленной на улучшение условия для ведения предпринимательской деятельности. Председатель правительства Приморья Вера Щербина на совещании по подведению итогов работы по улучшению инвестклимата в 2020-м году рассказала о том, как в Приморье поддерживают бизнес. В 2020 году Приморский край не только не сдал позиции в показателях инвестиционной привлекательности, но и улучшил их. Эксперты зафиксировали опережение плана по целому ряду проектов, напрямую влияющих на инвестклимат. Ведущую роль в этом играет курс регионального правительства на поддержку бизнеса. Как стало известно на встрече, исполнение дорожных карт по улучшению инвестиционного климата на сегодняшний день ведётся с небольшим опережением относительно прошлогодней динамики. Всего насчитывается 12 проектов, и годовые планы уже практически выполнены по четырём из них: это «ЖКХ», «Трудовые ресурсы», «Лицензирование и продажа алкоголя», «Контрольно-надзорная деятельность». Важным направлением работ стал перевод большинства услуг для бизнеса в онлайн. Теперь предпринимателям не надо стоять в очередях и ходить по кабинетам, чтобы получить какую-либо «бумажку». Оформить разрешение на строительство или подключиться к инженерным сетям теперь можно на региональном портале. В этом году на ресурсе появилась возможность подать заявление на получение разрешения для такси и спецразрешения для большегрузного транспорта. Удалось сократить сроки изменения и присвоения адреса земельного участка и объекта недвижимости до восьми дней, внести в ЕГРН сведения по 83% территорий объектов недвижимости из реестра объектов культурного наследия. Эту работу провели с опережением. Сроки утверждения схемы расположения на кадастровом плане территории уменьшились до 14 дней. Была утверждена программа по развитию регулярных перевозок в Приморском крае. «В целом можно отметить положительную динамику по развитию делового и инвестиционного климата в Приморском крае в уходящем году, при этом, конечно же, нужно учитывать, что общие условия были нестандартными и существенное негативного влияние оказывала эпидемия, различные экономические кризисные явления. Вместе с тем даже официальная статистика показала, на наш взгляд, неплохие результаты в таких отраслях как, например, строительство, ввод в эксплуатацию жилья. Работа органов власти с бизнесом по различным направлениям оценивается положительно», — отметил сопредседатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Григорий Тимченко. В целом, определённых результатов удалось достигнуть во всех сферах. На сайте министерства транспорта размещены памятки по контрольно-надзорной деятельности в отношении автобусных перевозчиков, калькулятор для расчета компенсации ущерба дорогам от грузового транспорта с видеоинструкцией по заполнению. Проект с самым большим количеством поставленных задач — «Предпринимательство». На сегодняшний день в рамках него более 6,2 тысячи человек вовлечены в мероприятия для бизнеса, 605 новых предпринимателей зарегистрировались в семи региональных центрах «Мой бизнес». Объем выданных поручительств составил более 1,45 миллиарда рублей, финансовой поддержки при участии Гарантийного фонда Приморья — свыше 4,6 миллиарда рублей. Срок рассмотрения заявок по беззалоговым займам микрокредитной компании сокращен до двух дней. Пяти муниципалитетам предоставлены субсидии на реализацию проектов развития предпринимательства в размере 50 миллионов рублей. По проекту «Строительство» все муниципальные образования разместили в информационной системе утвержденные документы территориального планирования и градзонирования, размещают актуальные реестры выданных разрешений на строительство. Подключили к региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 25 муниципалитетов для размещения документации, которая необходима застройщикам. Обучили более 250 региональных и муниципальных сотрудников особенностям качественного предоставления услуг в сфере градостроительства. По проекту «ЖКХ» удалось сократить сроки предоставления сведений о технических условиях подключения для подготовки градостроительного плана земельного участка с семи до пяти дней, а договор о подключении заявитель теперь получает не через 14, а через 10 дней. Все муниципальные образования утвердили регламент по выдаче разрешения на земельные работы. По программе «IT-инфраструктура» проведено восемь опросов жителей края для определения объемов и источников финансирования строительства объектов связи. Все 12 городских округов Приморского края предоставляют комплексную услугу по выдаче разрешения на строительство через региональный портал госуслуг. В рамках проекта «Трудовые ресурсы и образование» в ноябре 2020 года проведен VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы». К профориентационным мероприятиям привлечено 40 крупных работодателей Приморского края. На программы среднего профобразования поступило более 7 тысяч человек. 10 профессиональных образовательных учреждений Приморского края внедрили формы дуального образования — к обучению по такому механизму приступило 700 ребят. «Во многом из-за коронавируса провели 11 из 18 планируемых встреч работодателей и граждан во время аттестационной комиссии по завершению профессионального обучения. Привлекли чуть более половины от целевого значения работодателей. Рассчитываем, что эта задача будет исполнена до конца года», — подчеркнул руководитель агентства проектного управления Николай Стецко, чьё ведомство курирует исполнение дорожных карт по улучшению инвестиционного климата. Также в течение года в Приморье обучили более 100 сотрудников региональных органов и муниципалитетов по программе государственно-частного партнёрства (ГЧП), инициировали более 20 проектов, основанных на принципах ГЧП. На четырёх заседаниях инвестиционного совета были рассмотрены 13 проектов, расширены полномочия совета в части реализации кадрового стандарта. Также Приморский край вошел в 20 «пилотных» субъектов, на территории которых будут заключены первые соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Всё это — мероприятия проекта «Инвестиции». «Много достижений, но есть несколько точек, на которые необходимо обратить особое внимание, среди них — утверждение общего порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по инвестиционным проектам с использованием механизмов государственной поддержки», — добавляет Николай Стецко.

