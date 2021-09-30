Кудисов: «Победа» Щербакова ещё долго будет аукаться краевым властям

Кудисов: «Победа» Щербакова ещё долго будет аукаться краевым властям
Кудисов: «Победа» Щербакова ещё долго будет аукаться краевым властям
Сегодня, 16:00Политика
Так называемая «победа» теперь уже депутата ГосДумы Александра Щербакова на выборах в ГосДуму ещё долго будет аукаться властям. Такого мнения придерживается политолог Андрей Кудисов.

На днях в медиа разразился очередной скандал, связанный с Щербаковым. Выяснилось, что Александр Владимирович, по всей видимости, забыл рассчитаться со своей командой: политтехнологом Петром Ханасом, агитаторами и другими подрядчиками.

«Вся кампания Александра Щербакова сопровождалась скандалами. Сначала выяснилось, что он скупает голоса на праймериз, после — что в принципе откровенно не уделяет внимания работе на округе. Финальным аккордом стала его победа, которую удалось обеспечить лишь административным ресурсом. И сейчас выясняется, что он оставил без денег специалистов, которые, как могли, работали на его победу. Очевидно, что с таким бэкграундом он точно не сможет переизбраться на следующий срок. Да и досидит ли текущий? Большой вопрос», — сказал Андрей Кудисов.

Напомним, о том, что Щербаков не заплатил своим подрядчикам рассказал его политтехнолог Пётр Ханас.

«Когда деньги ворованные отдашь? Ты, Санек, мелкий воришка и обманщик. Чтобы что-то продолжить, надо что-то начать. Пока ты умеешь только обманывать, кидать и лгать. Надеюсь, что тебя в ГД выведут на чистую воду. Готовься. В Москве тебя ждет ад», — написал Ханас в Facebook.

За откровениями технолога последовали и другие «открытия». Как оказалось, долги перед подрядчиками за Щербаковым тянутся ещё с 2016 года, когда он впервые баллотировался в Госдуму (и с треском провалился). Так, он не расплатился с фотографом Сергеем Козловым.

Стоит отметить, что Ханас давно выделялся неразборчивостью при выборе клиентов. Так, на выборах в мунком Славянки он сотрудничал с компанией «ВостокБункер», прославившейся регулярным нарушением всевозможных экологических норм.

Сюжеты:
Приморский край
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политикавыборы
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