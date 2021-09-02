«Андреевский городок» вновь пройдёт в «Юнге»

Молодёжь из разных регионов Дальнего Востока в этом году снова получит возможность провести десять насыщенных событиями дней у моря: крупнейший молодёжный форум «Андреевский городок» пройдёт с 5 по 15 сентября на базе отдыха «Юнга».

Нынешний форум станет юбилейным, пятнадцатым по счёту. В его организации задействованы средства президентского гранта в размере 8,4 миллиона рублей, выигранного в 2020 году. Стоит отметить, что Межрегиональный Фонд поддержки молодёжных инициатив «Татьянин день – Приморье», выступающий организатором мероприятия в партнёрстве с правительством Приморского края и отделом по работе с молодёжью Владивостокской епархии РПЦ, выигрывает солидные президентские гранты регулярно. Мероприятие масштабное: организаторы оплачивают дорогу нескольким сотням участников из 11 регионов: Хабаровского, Камчатского и Забайкальского краёв, Сахалинской, Амурской, Магаданской областей, ЕАО, Якутии, Чукотки, Бурятии, а также отдалённых районов Приморья. У форума есть и столичные партнёры: Федеральное агентство по делам молодёжи, Фонд гуманитарных проектов (г. Москва), Общественный совет при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, ПАО «Ростелеком». С самого основания форума его целью было создание комфортной среды для общения молодых людей, которые могли бы познакомиться, подружиться на почве общих взглядов и интересов, а некоторые, может быть, впоследствии даже создать семьи. Организаторы гордятся тем, что за 15-летнюю историю мероприятия такие примеры накопились. Ведь как подразумевает грантовая заявка фонда «Татьянин день Приморье», социальная значимость проекта заключается в том, чтобы предложить молодёжи интересную жизнь на их родине и по мере сил сократить отток населения из дальневосточных регионов. Благополучный и процветающий Дальний Восток – идеал, к которому нужно стремиться и ради которого стоит прилагать усилия: эта мысль красной нитью проходит через все мероприятия форума. За все годы, что существует «Андреевский городок», в его работе приняли участие более 6,5 тысяч молодых дальневосточников, и подавляющее большинство их не уехали из своих регионов, а профессионально реализовываются и успешно трудятся в самых разных областях. Участниками нынешнего форума, названного «Молодой дальневосточник», станут более 400 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Это социально активная молодёжь, члены молодёжных правительств регионов, патриотических, некоммерческих и добровольческих организаций, молодые руководители и предприниматели. На форуме всегда есть образовательная программа. В этом году она включает работу трёх школ: политики, экономики и культуры. Занятия проведут опытные сотрудники ДВО РАН, Дальневосточного государственного института искусств, Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Темами лекций и дискуссий станут история освоения России и Дальнего Востока, культура его коренных народов, регионоведение, состояние образования, науки и культурной жизни в ДФО. Также молодёжь предметно познакомится с понятием политической архитектуры XXI века и законами цифровой экономики. Не останется без внимания и тема молодёжной и семейной политики в регионах, а также проблемы волонтёрских организаций. По итогам форума участники изложат свои идеи по дальнейшему развитию различных областей жизни Дальнего Востока в коллективной резолюции. Документ включит и предложения по совершенствованию мер поддержки молодёжи. Что касается культурной программы, то, по словам директора фонда «Татьянин день – Приморье» Олеси Некрасовой, в этом году на форум приедут по-настоящему творческие молодые люди, которые будут рады показать свои таланты сверстникам из других регионов, так что скучать никому не придётся. Фото: Газета "Золотой Рог"

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