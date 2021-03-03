Приморские рыбаки освоили более 30% сельдевых квот

С начала 2021 года рыбаки Приморья выловили около 32 тысяч тонн сельди — это более 30% выделенных квот на вылов. Приморцы могут купить рыбу по доступной цене в магазинах региона, сообщили в краевом правительстве.

После вылова замороженную рыбу доставляют в порты Приморья. Часть продукции помещают в склады-холодильники для временного хранения, а другая часть с помощью рефрижераторных контейнеров транспортируется в магазины и торговые точки для продажи. «С начала года приморские предприятия выловили почти 32 тысячи тонн тихоокеанской сельди. Квоты освоены на 35%, объемы добычи сохраняются на уровне прошлого года», — сообщили в приморском агентстве по рыболовству. Ранее мы сообщали, что в отсутствии китайских рынков сбыта рыбной продукции, приморские рыбопромышленники наладили поставки в Европу. Так, например, по данным на 15 февраля рыбаки выловили 79 082 тысячи тонн минтая в Охотском море. Большая часть рыбы должна была отправиться в Китай, однако это не удалось реализовать из-за ограничений на импорт, которые ввели в Поднебесной. Приморские рыбопромышленники стали искать новые рынки сбыта, одним из которых стал Евросоюз. Стоит отметить, что в рамках региональной социальной программы «Приморская рыба» килограмм замороженной селёдки можно купить в магазинах за 58 рублей.

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