Огнеопасные майские

Огнеопасные майские
Огнеопасные майские
Сегодня, 18:46ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Власти столицы Дальнего Востока и Приморского края призывают жителей региона соблюдать правила и требования пожарной безопасности.

Сейчас в краевом центре и в большей части Приморья в связи с пожароопасным сезоном сохраняется повышенный риск появления новых возгораний в лесах, на территории дачных кооперативов, на пустошах.

Бизнесменам, дачникам, туристам и остальным жителям края важно помнить, что на территории города, в пригородных лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, на участках садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на территориях, прилегающих к жилым домам или иным постройкам, запрещено:

— разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов;

— проведение пожароопасных работ.

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры) обязан:

— незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и встретить прибывающие подразделения пожарной охраны;

— по возможности принять меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
праздникПожарбезопасность
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы