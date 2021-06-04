Летние активности для детей стартовали во Владивостоке

«Наши профилактические игры пользуется популярностью среди ребят. Мы проводим их каждый год в летнее время, и всегда юные горожане активно принимают в них участие. Полезные игры для детей мы продолжим устраивать на базе пришкольных лагерей, а также на различных городских площадках до начала учебного года», — рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.