Летние активности для детей стартовали во Владивостоке

Летние активности для детей стартовали во Владивостоке
Летние активности для детей стартовали во Владивостоке
Сегодня, 12:54ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Летняя профилактическая программа молодёжного ресурсного центра (МРЦ) стартовала во Владивостоке. Сотрудники центра подготовили для детей приморской столицы разные летние активности: квест «В поисках здоровья», станционные игры «По странам света», «Правила дорожного движения для начинающих», «Вредные привычки».

Стоит отметить, что в мероприятиях уже приняли участие ребята из лагерей отдыха в школах № 25, 56, 71, 79 Владивостока.

«Мне очень понравилась игра. Мои одноклассники тоже с удовольствием участвуют. Нас разбили на команды и на время мы должны были пройти по станциям, отвечая на вопросы, загадки, собирая пазлы и определяя следы животных», — рассказала первоклассница школы № 25 Василиса Жданкина.

В МРЦ сообщили, что все активности и мероприятия проводятся бесплатно — ребят учат навыкам здорового образа жизни, основам безопасного поведения, предостерегают от правонарушений, знакомят с географическими особенностями стран мир, богатством их флоры и фауны.

«Наши профилактические игры пользуется популярностью среди ребят. Мы проводим их каждый год в летнее время, и всегда юные горожане активно принимают в них участие. Полезные игры для детей мы продолжим устраивать на базе пришкольных лагерей, а также на различных городских площадках до начала учебного года», — рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

На этой неделе в пришкольных лагерях состоятся:

— Станционная игра «По странам света»: 4 июня в школе № 27 (ул. Черёмуховая, 2);

— Станционная игра «Правила дорожного движения для начинающих»: 4 июня в школах № 6 (ул. Казанская, 4/6), 46 (ул. ​Батарейная, 6), 63 (ул. Бородинская, 7);

— Квест-игра «В поисках здоровья»: 4 июня в школе № 70 (ул. Порт-Артурская, 48).

Стоит отметить, что на летних каникулах для подростков и молодежи Владивостока запланированы профилактические акции, квесты, мастер-классы по играм в лапту и городки, чемпионат по дворовому футболу.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокдети
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