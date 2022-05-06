В Артёме приводят в порядок места захоронения

Например, только за два майских дня с кладбища в Угловом вывезли 50 кубов мусора, с Шевелевского — 90 кубов, с погоста на Тигровой — 1000 мешков. Свыше 500 мешков вывезено с территории кладбищ в Кневичах, в микрорайоне Шахта Амурская, улице Бабушкина. Столько же вывезено с погостов в Заводском и в Артёмовском.