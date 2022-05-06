В Артёме приводят в порядок места захоронения

В Артёме приводят в порядок места захоронения
В Артёме приводят в порядок места захоронения
Сегодня, 15:16ОбществоФото: http://www.artemokrug.ru
Муниципальные службы убираются после Родительского дня и готовят кладбища к посещению местными жителями в длинные выходные

По сложившейся традиции, накануне Радоницы местные жители массово приходили на кладбище, чтобы навести порядок на могилах родных и близких: убирались, красили оградки, поправляли лавочки и столики или устанавливали новые, высаживали цветы.

Собранный с мест захоронений мусор граждане чаще всего складируют на территории кладбища, вдоль дорожек к могилам. Чтобы не захламлялись территории погостов, сотрудники муниципального предприятия вывозят мусор, убранный родственниками с мест захоронения, в ежедневном режиме.

Сейчас власти муниципалитета не только обеспечивают вывоз ТКО с кладбища, но и ухаживают за брошенными могилами. Такая работа идёт в преддверии Дня Победы.

Здесь стоит отметить, что в Артёмовском городском округе введён противопожарный режим. С начала пожароопасного сезона административная комиссия АГО уже провела 27 рейдов, в ходе которых за сжигание мусора составлено 12 протоколов, семь — за захламление территории.

Это означает, что нельзя сжигать мусор и на кладбищах, только собирать и вывозить, чем и занимается МУП «Ритуал-Сервис».

Например, только за два майских дня с кладбища в Угловом вывезли 50 кубов мусора, с Шевелевского — 90 кубов, с погоста на Тигровой — 1000 мешков. Свыше 500 мешков вывезено с территории кладбищ в Кневичах, в микрорайоне Шахта Амурская, улице Бабушкина. Столько же вывезено с погостов в Заводском и в Артёмовском.

Как планируется, мусор будет вывезен к концу этого месяца. А населению напоминают, что по вопросам вывоза мусора, санитарной обрезке деревьев можно звонить по т.: 8 (423-37) 4-77-38.

Сюжеты:
Приморский край
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