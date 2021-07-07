Купаться разрешили на 40 пляжах Приморья

Купаться разрешили на 40 пляжах Приморья
Купаться разрешили на 40 пляжах Приморья
Сегодня, 18:10ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
43 пляжа и места массового отдыха на водоемах в Приморье признали пригодными для купания. В правительстве региона сообщили, что объекты соответствуют требованиям охраны жизни людей на водных объектах.

Сотрудники главного управления МЧС России по Приморскому краю рассказали, что по состоянию на 7 июля прошли проверку и освидетельствование на безопасность 43 пляжа.

Специалисты отмечают, что они оборудованы всем необходимым для безопасного отдыха на воде.

Безопасные пляжи во Владивостоке:

— пляж санатория «Приморье» МВД России (Амурский залив);

— пляж ООО «Лотс» (Уссурийский залив);

— пляж МУП «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (Амурский залив);

— пляж «Ривьера Лагуна» (Амурский залив);

— место массового отдыха «Чайка» (Амурский залив);

— место массового отдыха ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка);

— место массового отдыха «Пляж Адмирал» (станция Садгород, Амурский залив);

— пляж «Океан» (Уссурийский залив);

— пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар, Уссурийский залив);

В Находке:

— база отдыха «Триозерье» АО «Порт-Восточный» (бухта Триозерье);

— пляж детского оздоровительного лагеря «Радуга» (бухта Рифовая);

— пляж «Бухта Отрада» (бухта Отрада);

— пляж (бухта Рифовая, озеро Ливадийское);

— база отдыха «Морской бриз» (бухта Триозерье);

— пляж поселка Авангард (бухта 2-я Прибойная);

— пляж озера Ливадийского (бухта Рифовая);

— пляж «Парус» (бухта Средняя);

— пляж (бухта Стрельбище);

— пляж детских оздоровительных лагерей «Альбатрос» и «Спартанец» (бухта Анны);

— пляж базы отдыха «Золотой берег» (бухта Шепалова);

— пляж базы отдыха «Квалитет» (залив Восток);

— пляж базы отдыха «Зеленый мыс» (бухта Подосенова);

— комплекс семейного отдыха «Поющие пески» (бухта Петрова);

— пляж базы отдыха «Жемчужная» (бухта Средняя);

В Шкотовском районе:

— база отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

— база отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

— большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

— пляж «Нептун» (Фокино, бухта Руднева);

В Хасанском районе:

— пляж «Бухта Троицы» (бухта Троицы, село Андреевка);

— пляж (бухта Троицы, село Андреевка);

— четыре пляжа в бухте Рисовая (село Андреевка);

— пляж «Золотые пески» (бухта Бойсмана);

— пляж (Славянка, бухта Баклан);

— пляж «Центральный» (бухта Троицы, село Андреевка);

— пляж базы отдыха «Лагуна» (бухта Троицы, село Андреевка);

— пляж (бухта Новгородская).

В Кировском районе:

— детский оздоровительный лагерь «Мечта» (село Подгорное, озеро Ходячее);

В Уссурийске:

— ООО «ТурПримКам» база отдыха «Берег детства» (Уссурийск, озеро Солдатское);

— детский оздоровительный лагерь «Астероид», два открытых бассейна (Уссурийск, Новоникольское шоссе, 10А).

Стоит отметить, что, несмотря на открытие купального сезона, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, связанный с пандемией COVID-19.

На пляже необходимо продолжать соблюдать «социальную дистанцию» и помнить о мерах безопасности на воде.

Сюжеты:
Приморский край
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