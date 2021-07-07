Купаться разрешили на 40 пляжах Приморья

43 пляжа и места массового отдыха на водоемах в Приморье признали пригодными для купания. В правительстве региона сообщили, что объекты соответствуют требованиям охраны жизни людей на водных объектах.

Сотрудники главного управления МЧС России по Приморскому краю рассказали, что по состоянию на 7 июля прошли проверку и освидетельствование на безопасность 43 пляжа. Специалисты отмечают, что они оборудованы всем необходимым для безопасного отдыха на воде. Безопасные пляжи во Владивостоке: — пляж санатория «Приморье» МВД России (Амурский залив); — пляж ООО «Лотс» (Уссурийский залив); — пляж МУП «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (Амурский залив); — пляж «Ривьера Лагуна» (Амурский залив); — место массового отдыха «Чайка» (Амурский залив); — место массового отдыха ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка); — место массового отдыха «Пляж Адмирал» (станция Садгород, Амурский залив); — пляж «Океан» (Уссурийский залив); — пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар, Уссурийский залив); В Находке: — база отдыха «Триозерье» АО «Порт-Восточный» (бухта Триозерье); — пляж детского оздоровительного лагеря «Радуга» (бухта Рифовая); — пляж «Бухта Отрада» (бухта Отрада); — пляж (бухта Рифовая, озеро Ливадийское); — база отдыха «Морской бриз» (бухта Триозерье); — пляж поселка Авангард (бухта 2-я Прибойная); — пляж озера Ливадийского (бухта Рифовая); — пляж «Парус» (бухта Средняя); — пляж (бухта Стрельбище); — пляж детских оздоровительных лагерей «Альбатрос» и «Спартанец» (бухта Анны); — пляж базы отдыха «Золотой берег» (бухта Шепалова); — пляж базы отдыха «Квалитет» (залив Восток); — пляж базы отдыха «Зеленый мыс» (бухта Подосенова); — комплекс семейного отдыха «Поющие пески» (бухта Петрова); — пляж базы отдыха «Жемчужная» (бухта Средняя); В Шкотовском районе: — база отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково; — база отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково; — большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково; — пляж «Нептун» (Фокино, бухта Руднева); В Хасанском районе: — пляж «Бухта Троицы» (бухта Троицы, село Андреевка); — пляж (бухта Троицы, село Андреевка); — четыре пляжа в бухте Рисовая (село Андреевка); — пляж «Золотые пески» (бухта Бойсмана); — пляж (Славянка, бухта Баклан); — пляж «Центральный» (бухта Троицы, село Андреевка); — пляж базы отдыха «Лагуна» (бухта Троицы, село Андреевка); — пляж (бухта Новгородская). В Кировском районе: — детский оздоровительный лагерь «Мечта» (село Подгорное, озеро Ходячее); В Уссурийске: — ООО «ТурПримКам» база отдыха «Берег детства» (Уссурийск, озеро Солдатское); — детский оздоровительный лагерь «Астероид», два открытых бассейна (Уссурийск, Новоникольское шоссе, 10А). Стоит отметить, что, несмотря на открытие купального сезона, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, связанный с пандемией COVID-19. На пляже необходимо продолжать соблюдать «социальную дистанцию» и помнить о мерах безопасности на воде.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter