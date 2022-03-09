Ректоры приморских вузов: Борис Коробец (ДВФУ), Татьяна Терентьева (ВГУЭС) и Константин Жмеренецкий (ДВГМУ) подписали обращение Российского Союза ректоров к коллегам, в котором призвали педагогическое сообщество поддержать президента, напомнив, что университеты всегда были опорой государству.

В обращении говорится, что наша страна решила завершить, наконец, восьмилетнее противостояние Украины и Донбасса, добиться демилитаризации и денацификации Украины и тем самым защитить себя от нарастающих военных угроз. «Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, российскую армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать президента РФ, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение. Важно не забывать и об основном нашем долге — вести непрерывный учебный процесс, воспитывать в молодёжи патриотизм, стремление помогать Родине. Университеты всегда были опорой государству. Наша приоритетная цель — служение России и развитие её интеллектуального потенциала. Сейчас как никогда мы должны продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях экономических и информационных атак, сплотиться вокруг нашего президента, своим примером укрепляя в молодёжи оптимистический дух и веру в силу разума, вселяя надежду на скорое наступление мира. Вместе мы — великая сила!», — написали члены Союза ректоров своим коллегам. По словам ректора ДВФУ Бориса Коробца, в нынешней ситуации молодёжь — одна из наиболее уязвимых категорий, потому что сильнее всего подвержена информационному и эмоциональному воздействию. Сейчас как никогда важно простое человеческое общение, проявление отзывчивости и взаимовыручки со стороны сверстников и взрослых, независимо от того, нуждается в помощи российский студент или иностранный. «Студенты ДВФУ проявляют фантастическую выдержку, и это вселяет уверенность в завтрашнем дне. У нас грандиозные планы, а новые вызовы лишь помогут их осуществить», — говорит Борис Коробец. Отметим, в Центре подготовки волонтеров ДВФУ в поддержку акции #МЫВМЕСТЕ открыл сбор гуманитарной помощи гражданам, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Пункт располагается: кампус ДВФУ, корпус А, аудитория 816 (уровень 8). Время работы: пн-сб с 15:00 до 19:00. Кроме того, ДВФУ открыл приём на обучение в порядке перевода российских студентов, которые обучаются за рубежом и оказались в сложной ситуации. Всю информацию можно узнать на сайте вуза или в Ситуационном центре по телефону 8 (800) 550-38-38: в будние дни с 8:00 до 24:00 по владивостокскому времени (с 1:00 до 17:00 по московскому);

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