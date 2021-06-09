Приморские юниоры — в финале WorldSkills Russia

Приморские юниоры — в финале WorldSkills Russia
Приморские юниоры — в финале WorldSkills Russia
Сегодня, 11:57ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"
В Уфу на решающие состязания IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) отправятся более 20 приморских старшеклассников и студентов колледжей.

Приморье в этом году будет широко представлено в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы», или WorldSkills Russia. В ходе полуфинальных соревнований, проводившихся в апреле, отбор прошли 22 учащихся приморских колледжей и школ. Теперь им предстоит бороться за победу на более высоком уровне в Уфе. Финальные состязания пройдут в конце июля.

Спектр направлений, в которых отличились приморские юниоры, довольно широк: предпринимательство, реклама, администрирование отеля, промышленный дизайн, визуальный мерчендайзинг, холодильная техника и системы кондиционирования, облицовка плиткой. Больше всего участников представят компетенцию «спасательные работы». Это совсем не случайное достижение — Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж уже несколько лет располагает специально оборудованной площадкой для тренировок будущих спасателей и третий год выступает в качестве базы для проведения федерального полуфинала WorldSkills Russia по спасательным работам.

В апрельском полуфинале, где принимали участие 29 команд из 19 регионов Российской Федерации, из 145 конкурсантов в финал прошли две команды приморцев: старшая — из ДВГТК и юниорская — из находкинской школы «Эдельвейс». В обоих командах есть по одной девушке. В конкурсные задания для старших спасателей входят традиционное преодоление полосы препятствий, стрельба по мишеням, надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, проведение поисково-спасательных работ при завалах и ДТП, извлечение и оказание первой помощи пострадавшему, а также подъём на высоту с альпинистским снаряжением и организация навесной переправы для команды с транспортировкой пострадавшего в носилках. Программа для юниоров менее насыщенна.

Наталья Баранова

Сюжеты:
Учим и учимся в ПриморьеПриморский край
Материалы по теме:
Владивостокдетишколаконкурс
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы