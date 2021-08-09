Мыс, батарея и майор: Автобусные остановки Владивостока получили названия

Мыс, батарея и майор: Автобусные остановки Владивостока получили названия
Мыс, батарея и майор: Автобусные остановки Владивостока получили названия
Сегодня, 14:52ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Остановки «Коррекционная школа», «Перинатальный центр», «Майора Филипова», «Мыс Чумака» и «Назимовская батарея» появились во Владивостоке. Новым остановочным пунктам присвоили названия на заседании комиссии по городской топонимике.

Остановка городского транспорта «Коррекционная школа» получила прописку в районе дома № 21 на улице Главной — здесь будет проходить автобусный маршрут № 42.

Остановочный пункт «Перинатальный центр» появился в районе дома № 104а, строение 5 по улице Борисенко. В обратном направлении автобусы маршрутов № 6, 31К и 79 будут останавливаться в районе дома № 104б, строение 2 по той же улице.

Одноименная остановка появилась в районе дома № 14 по улице Майора Филипова. С сентября текущего года здесь будет проходить новый маршрут № 91 «Майора Филипова — Багратиона».

Еще одна остановка общественного транспорта будет организована в районе дома № 1а на улице Мыс Чумака. Её появление также связано с запуском в сентябре нового маршрута № 87 «Семеновская — Мыс Чумака».

Официально название присвоили и остановочному пункту «Назимовская батарея». Ранее по многочисленным просьбам горожан до этой точки был продлен автобусный маршрут № 5.

«Маршрут увеличился на 12 километров, дополнительно был обустроен остановочный пункт „Назимовская батарея“. Интервал движения по будням составляет от 13 до 20 минут, по выходным — 20-22 минуты», — рассказал глава управления транспорта Владивостока Александр Иванов.

В 2021 году во Владивостоке планируют ввести шесть новых автобусных маршрутов, еще в четырех ожидаются изменения. С реестром всех маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города. Для уточнения информации и внесения собственных предложений по организации движения общественного транспорта граждане могут обратиться в управление транспорта администрации Владивостока по телефону 2614-334 или в Instagram-аккаунте @gortrans_vl.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
АвтомобилиВладивостокдорогитранспортАвтобус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы