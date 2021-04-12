В Приморье появилась казарма в стиле «лофт»

Объект культурного наследия — казарменный комплекс на 800 мест, 1902 года постройки, внутри сделали в стиле «лофт». Снаружи для сохранения знаменитой краснокирпичной кладки, характерной для начала ХХ века, специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России применили сложную технологию.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-строительного комплекса МО РФ.
Казарменный комплекс расположен в черте Уссурийска, в гарнизоне «Западный». Основной строительный материал исторических зданий– красный дореволюционный (изготовлен до 1917 года) маркированный кирпич. Для восстановления исторической кладки специалисты Военно-строительного комплекса применили технологию инъектирования. Это трудоемкий процесс по заполнению специальным составом пустот и трещин в кирпичной стене. Провели его мастера высокой квалификации, прошедшие обучение, имеющие соответствующие сертификаты.
Таким способом восстановления прочность старинной кладки увеличилась в два раза. Кроме того, в ходе реконструкции усилены фундаменты, восстановлены сводчатые потолки, полы, кровля, вентиляционные шахты, заменены оконные и дверные блоки, проложены современные инженерные сети. Под ключ сданы 4 корпуса. Каждый рассчитан на 200 человек. В них уже размещены воинские подразделения.
Военные строители сохранили первоначальный облик фасадов и создали внутри казарм в стиле «лофт» просторные и удобные спальные расположения, комнаты психологической разгрузки, спортивные залы, санитарные блоки с душевыми и помещениями бытового обслуживания.
В высокой степени готовности еще две казармы и столовая, рассчитанная на 1200 мест.