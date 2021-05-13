Мэр Владивостока продолжает инспектировать работу управляющих компаний

Проверки работы управляющих компаний продолжаются в приморской столице. Так, глава Владивостока Олег Гуменюк вместе со специалистами городской администрации, жилищной инспекции и прокуратуры проверил качество обслуживания придомовых территорий по улицам Олега Кошевого, 29а и Гульбиновича, 29/1-29/2.

Фото: vlc.ru «Еженедельно бываю в нескольких дворах и понимаю, что проблемы везде схожие. Это отсутствие взаимопонимания с управляющими компаниями, длительное ожидание капитального ремонта, давно неремонтируемые придомовые дороги. Все эти проблемы стараемся решать поэтапно. Наладить диалог с УК помогают Государственная жилищная инспекция и прокуратура. Чтобы ускорить глобальный ремонт, обращаемся в Фонд капитального ремонта, так как именно они проводят масштабные работы. А облагородить придомовую территорию помогает программа по ремонту «1000 дворов», — сказал мэр. Олег Гуменюк подчеркнул, что порядок в доме зависит и от активности самих жильцов — бывают случаи, когда два дома обслуживает одна и та же компания, однако в одном проводится много работ, а в другом почти никаких. Так, например, жители дома № 29а по улице Олега Кошевого хотят отремонтировать подъезды и кровлю. Управляющая компания готова это сделать, но необходимо решение общего собрания — жители договорились провести его в ближайшее время. Кроме того, мэр поручил специалистам администрации обследовать проблемные межквартальные дороги, ведущие к дому и поставить их в план ремонта на будущий год. Будет решен вопрос с уличным освещением — дополнительные светильники установят на территории между соседними домами. А вот на Гульбиновича, 29/1 и 29/2 проблемы не с управляющей компанией, а с тротуарами и дорогами. Глава Владивостока сообщил жильцам, что в 2021 году рядом с их домами состоится масштабный ремонт ливневки — это поможет сохранить асфальт на долгое время. Также на участке сделают леерное ограждение, чтобы жителям было удобнее передвигаться. «Мы понимаем, что сделать всё и сразу невозможно. Но когда есть четко намеченный план и понимание, в каком году и какой ремонт будет проведен, жить становится легче», — рассказали собственники. Стоит отметить, что за последние два месяца в администрацию города поступило примерно 1600 жалоб — все они касались плохой работы управляющих компаний. Среди распространённых проблем: заваленные упавшими ветками и деревьями дворы, отсутствие уборки и ремонта в подъездах. Если диалог с управляющими компаниями наладить не удаётся, жители могут обратиться за помощью в мэрию — глава Владивостока Олег Гуменюк готов лично выезжать во дворы и общаться с собственниками, чтобы находить пути решения проблем. Кроме того, регулярные выезды и инспекции делают и специалисты профильных управлений Владивостока.

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