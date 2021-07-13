Молодые футболисты из Находки вышли на дальневосточное первенство

Молодые футболисты из Находки вышли на дальневосточное первенство

Молодые футболисты из Находки вышли на дальневосточное первенство

Сегодня, 10:29
Общество
Фото: предоставлено АО "Терминал Астафьева"
Футбольный клуб из Находки «Океан», образованный в 2004 году, победил владивостокский КСШОР со счетом 3:2. Матч, прошедший на стадионе «Динамо», определил состав сборной Приморского края на предстоящем Первенстве ДФО.

Тренер «Океана» Александр Тихоновецкий говорит, что игра между молодыми командами из Находки и Владивостока была проведена в «боевых условиях» чтобы определить лучших игроков края.

«Приморское дерби — это всегда эмоции, всегда интересно. Для игроков — проявить характер, для тренеров — посмотреть, кто достоин проявить себя на более высоком уровне. По ходу матча „Океан“ уступал, но я рад, что игроки сумели сравнять счет и в итоге победить», — рассказал Александр Тихоновецкий.

По итогам матча тренеры обеих команд сформировали состав приморских футболистов, которые сыграют со сборной Хабаровского края на первенстве ДФО. Игра состоится 17–18 июля в Хабаровске. Победитель отправится на Всероссийское первенство среди федеральных округов.

Отметим, что ставку на развитие молодых приморских футболистов делает генеральный партнер футбольного клуба «Океан» — АО «Терминал Астафьева». И такая политика уже даёт положительный результат. При поддержке компании, главная находкинская команда накануне вышла в финал Кубка Приморского края, обыграв по сумме двух матчей уссурийский «Локомотив».

Сюжеты:
Приморский край
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