Друзья человека и их защитники

В 1998 году некоммерческая организация получила свидетельство о регистрации юридического лица. Как и другие аналогичные организации, «ЗооИнформ» принимает добровольные пожертвования от неравнодушных людей, не имея других источников дохода. Работа по пристройству животных ведётся в режиме «горячей линии»: номер телефона организации есть во всех справочных, звонки принимают два диспетчера. Чаще всего это сообщения о пропаже или находке животных, но звонят и с тревожными известиями об экстренных ситуациях, требующих немедленного вмешательства зоозащитников — например, если кто-то стал свидетелем издевательства над животными. Профессиональные юристы дают бесплатные консультации в случаях жестокости и других проблем владельцев животных, всегда готовы помочь в оформлении документов в правоохранительные органы. Организация не имеет своего стационарного приюта, но поддерживает сеть частных приютов и волонтёров, которые занимаются пристройством животных в добрые руки.