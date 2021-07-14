Друзья человека и их защитники

В обзоре «Золотого Рога» — самые известные из таких организаций.
«ЗооИнформ»
Приморская общественная организация «Защита животных — ЗооИнформ» начала работать с 22 мая 1996 года, и может считаться первопроходцем в этой области. Инициативная группа состояла из нескольких адвокатов и журналистов, которые дело защиты животных и экологии Приморского края сочли главнейшим делом своей жизни. За 25 лет работы зоозащитники пристроили 29 356 собак и кошек — такую цифру приводит сайт «ЗооИнформ». Помимо привычных четвероногих, общественникам доводилось оказывать помощь птицам, змеям, обезьянам, косуле и тюленю.
В 1998 году некоммерческая организация получила свидетельство о регистрации юридического лица. Как и другие аналогичные организации, «ЗооИнформ» принимает добровольные пожертвования от неравнодушных людей, не имея других источников дохода. Работа по пристройству животных ведётся в режиме «горячей линии»: номер телефона организации есть во всех справочных, звонки принимают два диспетчера. Чаще всего это сообщения о пропаже или находке животных, но звонят и с тревожными известиями об экстренных ситуациях, требующих немедленного вмешательства зоозащитников — например, если кто-то стал свидетелем издевательства над животными. Профессиональные юристы дают бесплатные консультации в случаях жестокости и других проблем владельцев животных, всегда готовы помочь в оформлении документов в правоохранительные органы. Организация не имеет своего стационарного приюта, но поддерживает сеть частных приютов и волонтёров, которые занимаются пристройством животных в добрые руки.
Члены организации ведут картотеки найденных, отданных, пропавших животных, а также списки продаж. Через «ЗооИнформ» время от времени бесплатных служебных собак получают полицейские, пограничники, вневедомственная охрана и колонии.
«В наших планах построить реабилитационный центр для животных, попавших в беду, но пока стройка движется очень медленно. Есть земля, не хватает только финансирования, чтобы закончить начатое. Мы всегда рады любой помощи, рады гостям, приезжающим на передержку, особенно фоткам уже бывших наших подопечных от их хозяев», — сообщает сайт «ЗооИнформ».
Фонд «Умка»
Фонд «Умка» официально был зарегистрирован в 2014 году, но помогать, спасать, лечить и пристраивать бездомных животных участницы фонда начали гораздо раньше, более десяти лет назад. Зоозащитники занимаются отловом, стерилизацией, лечением и поиском новых владельцев для бездомных собак и кошек. За годы работы более 1000 животных обрели владельцев, и более 300 были стерилизованы и выпущены назад в среду обитания.
В данное время фонд проводит бесплатную стерилизацию кошек для пожилых людей, опекающих множество кошек, и отдельным зоозащитным организациям и опекунам, не имеющим достаточных средств для операций. В июне 2021 года стало известно о победе проекта фонда «Стерилизация-цивилизация-гуманизация» в конкурсе президентских грантов. Фонд «Умка» выиграл около 500 тысяч рублей на реализацию своего благотворительного начинания бесплатной стерилизации около 150 бродячих собак.
Все активисты фонда имеют работу, не связанную с животными. Вся деятельность фонда осуществляется с помощью неравнодушных людей, волонтёров и самих участников фонда. «Умка», в отличие от других зоозащитников, имеет стационарный участок для передержки животных — его приобретение и обустройство стало несколько лет назад успешным краудфандинговым проектом, вдохновившим и других последователей.
Около 200 питомцев — именно такое количество кошек и собак в среднем ежемесячно находятся на балансе и под опекой фонда. Реклама бездомных кошек и собак на сайте внушает уважение своей искренностью и теплотой — о каждом питомце рассказывается с неподдельным участием и любовью.
Фонд «Друг»
Фонд «Друг» был организован в феврале 2000 года, а официально зарегистрирован в марте того же года. Организация имеет устав и все регистрационные документы, но не имеет собственного стационарного приюта — животные проживают либо в клиниках, где их лечат, при необходимости оперируют, стерилизуют и кастрируют, либо в частном приюте, когда есть возможность снимать под него помещение, либо на передержке — то есть, дома у одного из волонтёров фонда.
За годы работы было подобрано, вылечено, стерилизовано и пристроено огромное количество кошек и собак. Вся помощь осуществляется исключительно на деньги сотрудников фонда, волонтёров и неравнодушных людей.
«Мы активно ведем переписку с администрацией нашего города, привлекаем внимание СМИ к данной проблеме», — сообщает сайт фонда «Друг». Также на сайте обозначены цели общественной организации: поголовная стерилизация бездомных кошек и собак с целью сокращения их численности; пропаганда стерилизации среди населения, а также помощь в льготной стерилизации для малообеспеченных слоев граждан; операции и лечение животных, попавших в беду; поиск новых хозяев для кошек и собак.
Фонд «Мурка»
Владивостокский Фонд защиты животных «МУРКА», как и другие общественные объединения зоозащитников, занимается пристройством бездомных или страдающих от жестокого обращения животных в новые семьи. Кроме того, фонд готов помогать малообеспеченным людям и пенсионерам в стерилизации домашних животных и проводить «уроки доброты» в школах. Своего приюта у «Мурки» нет.
«Вы можете обратиться к нам в фонд — и мы подберём для вашей семьи животное, дадим советы по воспитанию, кормлению, вакцинации. Все животные, попавшие под опеку фонда „Мурка“ проходят обследование, необходимое лечение, реабилитацию, стерилизацию и вакцинацию. Нам всегда нужна помощь неравнодушных к судьбам животных граждан! Девиз общества -"Лучше небольшая помощь, чем самое большое сочувствие!» и „Не у каждого человека должен быть кот, но у каждого кота должен быть дом!“ — говорится на сайте организации.
Всех животных фонд отдаёт, составляя договоры об ответственном отношении, стерилизованными и кастрированными. Также активисты фонда предупреждают, что будут проверять условия, в которые передают животных, и в случае неудовлетворительных условий кошку или собаку просто не отдадут. Ещё один пункт договора говорит о возможности интересоваться дальнейшей судьбой переданных в новый дом животных, просить фото или видео пристроенных. Существует испытательный срок, прописанный в договоре, количество дней оговаривается для каждого животного индивидуально. По истечении испытательного срока, если животное его проходит, договор продлевается на неопределенный срок, если не проходит — его забирают обратно.
Наталья БАРАНОВА