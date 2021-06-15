Приморский институт железнодорожного транспорта
Ещё недавно это учебное заведение, расположенное в Уссурийске, называлось колледжем, но несколько лет назад «повысило» свой статус до института, оставшись, как прежде, филиалом Дальневосточного государственного университета путей сообщения. И по сей день головной вуз из Хабаровска курирует работу приморского филиала, в котором действуют отделения высшего и среднего профессионального образования, на котором мы и сфокусируем внимание. Уникальность этого учебного заведения неоспорима — именно здесь готовят кадры для железной дороги.
Специальности отделения СПО института:
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Квалификация по диплому: техник.
Что умеет выпускник: участвовать в проектировании зданий и сооружений; выполнять расчёты и конструирование частей здания, организовывать работу бригад при выполнении строительно-монтажных и отделочных работ.
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
Квалификация по диплому: техник.
Что умеет выпускник: проводить геодезические работы при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог. Следить за состоянием железнодорожных путей, ремонтировать и строить их.
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Квалификация по диплому: техник.
Что умеет выпускник: организовывать перевозочный процесс, сервисное обслуживание и транспортно-логистическую деятельность на железной дороге.
Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав)
Квалификация по диплому: техник.
Что умеет выпускник: обеспечивать надёжность и техническое обслуживание электропоездов.
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)
Квалификация по диплому: техник.
Что умеет выпускник: производить техническое обслуживание и ремонт железнодорожных вагонов в соответствии с требованиями технологических процессов.
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте
Квалификация по диплому: техник.
Что умеет выпускник: выявлять неисправности устройств и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики, проводить работы по их техническому обслуживанию, монтажу и ремонту.
Заведующая отделением среднего профессионального образования Ирина Корякина рассказала:
«Основное преимущество нашего учебного заведения — гарантированное трудоустройство выпускников. Из 214 выпускников этого года трудоустроены 211, и в этом заслуга института, который поддерживает социальное партнёрство со всеми дирекциями Дальневосточной железной дороги. Приходя работать на железную дорогу, наши выпускники получают статус молодых специалистов и соответствующие льготы и доплаты в течение трёх лет. Зарплаты могут быть разными в зависимости от квалификации и объёма работы, но в среднем доходят до 40 тысяч рублей».
По словам руководителя отделения СПО, на 2021 год институт запланировал предоставить 185 бюджетных мест обладателям аттестата с девятью классами общего образования и 10 мест — вчерашним одиннадцатиклассникам. Есть и 200 договорных мест.
Спасский педагогический колледж
Краевое государственное автономное профессионального образовательное учреждение «Спасский педагогический колледж» (КГА ПОУ «СПК») было создано в 1930 году как Спасское педагогическое училище № 3. Нынешнее название колледж носит уже более 10 лет. Из его стен продолжают выходить учителя начальных классов и воспитатели дошкольных учреждений. Студенты и преподаватели колледжа регулярно выступают организаторами детских праздников и активностей в общегородском масштабе — например, в День защиты детей 1 июня они проводили на центральной площади Спасска игровую спортивную программу, а в мае участвовали в акции «Сад памяти» и «Георгиевская ленточка» и проводили игру «Зарница».
Средний балл аттестата у поступающих на бюджетные места колледжа — 3,93, и с каждым годом он повышается. Более 94% выпускников по итогам государственной аттестации имеют оценки «хорошо» и «отлично». На бюджете обучается более 66% всех студентов.
«Самое интересное и полезное образование на базе 9 классов можно получить здесь. Сама здесь учусь, очень нравится» — такой отзыв оставила о своём колледже студентка Алиса Гриффин. Аналогичные отзывы в Интернете оставили и другие приморцы, знакомые с этим учебным заведением: «Замечательный колледж, с богатой историей, отличный педагогический состав, отличные аудитории». «Один из лучших колледжей Приморского края, сильная материальная база и преподаватели, понимающие как готовить отличных специалистов». «Колледж хороший, обучают детей со всего Приморского края, особенно из маленьких деревень. Ведущим факультетом считается факультет физкультуры и спорта».
Специальности колледжа
Преподавание в начальных классах
Квалификация по диплому: учитель начальных классов.
Что умеет выпускник: готовить и вести уроки по образовательным программам начального общего образования. Вести документацию. Организовывать внеурочную деятельность и общение учеников.
Дошкольное образование (заочно)
Квалификация по диплому: воспитатель детей дошкольного возраста.
Что умеет выпускник: организовывать различные виды деятельности и общения детей, проводить занятия по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
Специальное дошкольное образование
Квалификация по диплому: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии, с сохранным развитием и дополнительной подготовкой.
Что умеет выпускник: организовывать обучение и различные виды деятельности и общения детей с сохранным развитием, с ограниченными возможностями здоровья.
Физическая культура
Квалификация по диплому: учитель физической культуры. Педагог по физической культуре и спорту. Тренер.
Что умеет выпускник: планировать и проводить учебные занятия по физической культуре. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. Вести документацию, обеспечивающую учебный процесс. Организовывать и проводить внеурочные занятия по дополнительным образовательным программам в области физической культуры.
Мастер по обработке цифровой информации
Квалификация по диплому: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.
Что умеет выпускник: подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и видео-редакторов.
Наталья БАРАНОВА