Названы даты проведения всероссийской переписи в Приморье

Названы даты проведения всероссийской переписи в Приморье
Названы даты проведения всероссийской переписи в Приморье
Сегодня, 11:16ОбществоФото: primorsky.ru
Всероссийская перепись населения на территории Приморского края состоится в период с 1 по 31 октября 2021 года, сообщил руководитель аппарата губернатора и правительства Приморья Антон Волошко.

В заседании комиссии по подготовке к переписи населения приняли участие представители органов региональной власти, территориального органа Федеральной службы государственной статистики и главы муниципалитетов.

Главное отличие исследования текущего года от предыдущих — оно впервые пройдет не только очно, но и в онлайн-формате.

Приморцы смогут самостоятельно заполнить переписной лист на сайте Госуслуги — для этого нужно иметь стандартную или подтвержденную подпись.

После ответа на вопросы граждане получат QR-код, который смогут предъявить в качестве подтверждения прохождения статистического исследования.

К тем, кому привычнее участвовать в переписи дома, как и прежде, придут переписчики — они используют планшеты со специальным программным обеспечением.

Кроме того, заполнить бланки можно будет на переписных участках, которые расположат в помещениях многофункциональных центров «Мои документы» — подобную услугу будут оказывать в 14 МФЦ края.

«Как вы знаете перепись населения ранее была перенесена Постановлением Правительства. Новые сроки — с 1 по 31 октября 2021 года. Это важнейшее мероприятие для всей страны, позволяющее многое понять и определить стратегию развития на последующие годы. Работа по проведению переписи находится под контролем первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова», — рассказал Антон Волошко.

Как отметил вице-губернатор, в крае всё должно быть готово к проведению переписи населения уже к 15 сентября — это контрольная дата для всех российских регионов.

Члены комиссии обсудили вопросы, которые на сегодняшний день являются самыми актуальными для подготовки к проведению Всероссийской переписи населения. Особое внимание уделяется соблюдению требований, призванных обеспечить безопасность жизни и здоровья переписчиков и тех, к кому они приходят, в период распространения COVID-19.

«Особое внимание при подготовке к переписи уделяется не только организации работы волонтеров, найму переписчиков, но и тому, что такие работники в большинстве своем должны быть вакцинированы от коронавируса. А органы власти должны им в этом помочь. В мониторинге готовности субъекта к переписи на федеральном уровне также будут отслеживаться доля подобранных помещений, организация необходимых транспорта и связи», — отметила глава территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю Наталья Баукова.

В данный момент идёт подготовка оборудования, которое потребуется для проведения переписи. В конце июля все устройства развезут по районам.

Сюжеты:
Приморский край
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