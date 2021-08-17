В пригородных электричках и автобусах принимают карту «Приморец»

В пригородных электричках и автобусах принимают карту «Приморец»
В пригородных электричках и автобусах принимают карту «Приморец»
Сегодня, 15:22ОбществоФото: Виталий Петров
Теперь картой «Приморец» можно рассчитаться за проезд в пригородных электричках и автобусах. Ранее оплатить проезд социальной картой можно было лишь в городском транспорте.

«Транспортная доступность для пенсионеров – один из факторов, который позволяет продлить период активного долголетия. Это возможность чаще общаться, посещать праздники, заниматься спортом и творчеством», — отметила министр труда и соцпоилитики Светлана Красицкая.

На обеспечение транспортной доступности для льготников из бюджета Приморского края выделено 66,5 миллионов рублей. Из них — 35,7 миллиона рублей направлены на компенсацию оплаты стоимости проезда по карте «Приморец» для льготников старше 70 лет.

«По данным на 1 августа расчет социальной картой активно применяют в Арсеньеве – 30,8 %, во Владивостоке – 22,6 %, Находке – 18,2 %, Фокино и Большом Камне – по 12%», – рассказали в краевом министерстве труда.

Кроме того, для некоторых категорий граждан поднят размер выплаты. Теперь она составляет не 300, а 700 рублей. Такое решение было принято из-за расширения объектов, где принимают к оплате социальную карту. Сумма выплат выросла для краевых льготников, а также для «детей войны». Для федеральных льготников ничего не изменилось. Они имеют право неограниченного бесплатного проезда в пригородных поездах.

Чтобы оформить соответствующую меру поддержки, необходимо подать заявление и сообщить специалистам соцзащиты банковские реквизиты. В этом могут помочь сотрудники МФЦ. А можно и вовсе не покидать дом и воспользоваться Социальным порталом Приморского края.

Сюжеты:
Приморье
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