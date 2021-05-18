Организация пространства

Строительство многоуровневой автоматизированной парковки в районе железнодорожного вокзала во Владивостоке идет по графику. Ход работ лично инспектирует глава города Олег Гуменюк. Такую информацию сообщает пресс-служба администрации Владивостокского городского округа.
«Работы идут в соответствии с графиком. На данный момент уже возведены шесть из девяти уровней, предусмотренных по проекту», — рассказала руководитель Дирекции по строительству объектов Владивостокского ГО Александра Жукова.
Строительство объекта «под ключ» ведет компания-подрядчик «СПК-Инжиниринг».
В рамках контракта специалисты разработали проектную документацию, получили положительное заключение госэкспертизы, а в январе 2021 года начались строительно-монтажные работы. В частности, рабочие выполнили вынос сетей, устройство свайного поля, заливку фундамента, стен и перекрытий, была демонтирована аварийная подпорная стена и построена новая.
«Все процессы на парковке будут полностью автоматизированы: водитель заезжает в парковочный бокс и покидает салон, после чего автомобиль забирает робот и поднимает его в свободную ячейку. Парковка занимает в среднем от полутора до трех минут, так же, как и выдача автомобиля», — сообщили специалисты.
Оплатить парковку можно будет с помощью специального мобильного приложения, а также в банковском терминале. Специально разработанное приложение сможет объединить все многоуровневые муниципальные парковки. Вокруг объекта выполнят благоустройство, остеклят фасад, установят подсветку здания.
Глава Владивостока поручил специалистам администрации держать на контроле рабочий процесс, чтобы строительство было завершено в положенный срок, а также оперативно решать все возникающие проблемы.
Кроме того, представители дирекции доложили мэру, что начались работы по монтажу двух быстровозводимых парковок на улице Семеновской, 18 и Светланской, 56 — на каждом из этих адресов установят по два модуля и всего по 24 автомобильных места на каждую площадку.
«Строительство автостоянок в центре города позволит упорядочить парковку и существенно освободить улицы Владивостока от хаотично припаркованных автомобилей, оставить больше места для прогулок людей», — отметил Олег Гуменюк.
Как отметили специалисты администрации Владивостока, создание платного парковочного пространства — одна из наиболее действенных мер для снижения автомобильного трафика, борьбы с дорожными пробками, создания комфортной городской среды во всех современных городах мира.
Так, в 2021 году в краевом центре приняли программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ). В ней прописана стратегия решения транспортных проблем города, а именно — строительство и реконструкция транспортных развязок, мостов и дорог, развитие общественного транспорта, внедрение интеллектуальных транспортных систем, развитие комфортной городской среды для пешеходов и велосипедистов, строительство парковок и создание парковочных пространств, устранение аварийных участков и увеличение пропускной способности дорог.
По словам авторов программы, в первую очередь в городе нужно развивать автоматизированную систему управления дорожным движением, подсистемы контроля за нарушениями правил дорожного движения и систему единого парковочного пространства города.
История
Первая платная парковка появилась в США, в штате Оклахома в 1935 году — местные власти планировали, что она поможет упорядочить трафик и увеличить доход городского бюджета. План себя оправдал, и до середины 70-х годов 20 века большие и прогрессивные города мира активно строили многоуровневые парковки, пытаясь предоставить места всем желающим.
К 80-м годам произошёл перелом общественного сознания — специалисты поняли, что удобные и доступные парковки — это сигнал автомобилистам активнее передвигаться на машине, так как для этого созданы все необходимые условия. Вместе с этим стало ясно, что количество автомобилей всегда будет превышать количество парковочных мест.
Из-за этого транспортная политика в мире изменилась коренным образом. Возникла новая тенденция — автомобиль в центре города парковать затратно, поэтому приезжать лучше на общественном транспорте.
Ограничение количества парковок в центре имеет двойную функцию: увеличивается интенсивность использования общественного транспорта, а также исчезает угроза уничтожения городского облика и превращения его в одну большую парковку, как, например, произошло в американском Хьюстоне.
Сейчас ограничения на максимально допустимое количество парковочных мест действуют в Гамбурге, Лондоне, Бостоне и Портленде.
Цифры
Самая дешёвая парковка в Индии — около 100 рублей в сутки. А вот в Австралии не найти парковки дешевле 500 рублей в час. Кроме того, во многих странах Европы запрещено оставлять автомобили более чем на два часа. Где и как именно работают парковочные ограничения — расскажем подробнее.
Великобритания
Одна из самых дорогих платных парковок — центр Лондона — около 100 рублей за 15 минут.
На некоторых дорогах вдоль обочин нанесена разметка: одна желтая полоса означает, что парковка разрешена в определенные часы (время указано на табличке); две желтые полосы — парковка запрещена.
За нарушение правил парковки положены штрафы в размере до 10 тысяч рублей (в перерасчёте с фунта стерлингов).
Нидерланды
Парковка в центре Амстердама стоит около 700 рублей в час.
Германия
В Берлине существует 40 парковок, рассчитанных на 100 тысяч авто, однако найти парковку в центре города — непростая задача.
Цена — от 250 до 400 рублей в час — точная сумма зависит от близости к центру. Виновным за нарушение правил парковки грозит штраф до 500 рублей.
Испания
Парковочные места в Мадриде обозначены синим, зеленым, желтым и белым цветом.
Участки, размеченные синим цветом, предназначены для машин туристов — в таких случаях время парковки ограничено до двух часов и стоит около 450 рублей.
Франция
За парковку в Париже придётся платить все дни, кроме воскресенья. Плата за парковку также не взимается в августе, когда у французов идёт сезон отпусков.
Стоимость часа стоянки в Париже колеблется от 100 до 300 рублей.
США
В центре Вашингтона припарковать машину более чем на два часа не получится. Цена — от 100 рублей.
Япония
Средняя стоимость парковки в Токио — 180 рублей за полчаса, но в районах, где есть достопримечательности, цена возрастает. Например, полчаса стоянки у телебашни «Токийское небесное дерево» стоит около 300 рублей.
Еще один интересный факт: каждый житель Токио еще до покупки машины должен предъявить свидетельство о собственности или договор аренды места на охраняемой круглосуточной парковке. Средняя стоимость такой аренды — 49 тысяч рублей в месяц.
Владивосток
Власти приморской столицы планируют комплексно решать проблему парковок.
Владивосток — один из самых автомобилизированных городов России. По данным ГИБДД, в городе зарегистрировано более 300 тысяч машин. Припаркованные автомобили вдоль дорог зачастую мешают уборке города, особенно в снегопад, и снижают пропускную способность. Специалисты отмечают, что нагрузка на транспортную сеть колоссальна.
«Мы прекрасно понимаем, что транспортная инфраструктура давно требует перемен. Планируем реконструкцию и строительство 32 развязок, 10 мостовых сооружений, 37 новых участков магистральных улиц протяженностью порядка 150 километров, реконструкцию около 28 километров пешеходных зон, комплексный ремонт и приведение в нормативное состояние свыше 43 километров дорог и многое другое. Данные мероприятия запланированы на разные периоды, до 2036 года включительно», — рассказал глава Владивостока Олег Гуменюк.
Важно отметить, что весь доход с городских парковок будет поступать в городскую казну, после чего его направят на развитие городских инфраструктурных объектов и благоустройство общественных пространств.
Концепция перехода от «города для машин» к «городу для людей» предполагает как строительство новых дорог и развязок, так и создание платного парковочного пространства, развитие общественного транспорта и формирование комфортных условий для пешеходов и велосипедистов.
Артур МУРАВЬЕВ.