Дальневосточный федеральный университет собираются перестраивать

«В связи с удаленностью университета от города возникла необходимость в создании собственного объединенного пространства, где жители кампуса смогут отдыхать, заниматься спортом и работать над проектами. Кроме того, на материковой части Владивостока находится и большая часть учебного фонда ДВФУ, тогда как в шаговой доступности на острове не хватает учебных пособий и научной литературы, а в местных читальных залах посетители сталкиваются с дефицитом рабочих пользовательских мест», — сообщили в пресс-службе университета.