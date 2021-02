Дальневосточный федеральный университет собираются перестраивать

Главгосэкспертиза России провела технологический и ценовой аудит инвестпроекта строительства объектов второй очереди кампуса ДВФУ на острове Русском.

С 2013 года Дальневосточный федеральный университет работает в кампусе на острове Русский, построенном к саммиту АТЭС в 2012 году. Сейчас на территории планируют построить вторую очередь кампуса для дальнейшего развития научно-образовательного кластера, внедрения коммерциализированных технологий — новые объекты разместят на северном и южном участках, с выходом в открытую бухту Аякс и вблизи бухты Новик — по соседству с Медицинским и Реабилитационным центрами учебного заведения. «В связи с удаленностью университета от города возникла необходимость в создании собственного объединенного пространства, где жители кампуса смогут отдыхать, заниматься спортом и работать над проектами. Кроме того, на материковой части Владивостока находится и большая часть учебного фонда ДВФУ, тогда как в шаговой доступности на острове не хватает учебных пособий и научной литературы, а в местных читальных залах посетители сталкиваются с дефицитом рабочих пользовательских мест», — сообщили в пресс-службе университета. В 2020–2024 годах на территории образовательного кластера планируют построить 12 новых общежитий гостиничного типа на 6000 человек — их соединят между собой теплыми переходами со спортивной и социальной инфраструктурой. Также будет создана научная библиотека на 2,3 миллиона томов и специализированный образовательный центр для одаренных детей на 950 мест. Обучение в центре для одаренных детей будет вестись в рамках программы основного общего и среднего общего образования для 8-11 классов, а также программы дополнительного образования по модели ОЦ «Сириус» — она включает краткосрочные интенсивные смены для обучающихся 5-11 классов. Новую библиотеку смогут посещать до 3000 человек в день, а максимальная автоматизация работы позволит организовать круглосуточный доступ к материалам и бесконтактные выдачу и возврат книг. Эксперты отметили, что на масштабной территории хватит места, чтобы создать полноценное объединенное пространство по модели учеба-проживание-отдых-хобби. Специалисты рекомендовали оценить финансовую модель проекта, утвердить объемы финансирования и пересмотреть схему привлечения в университет абитуриентов с самыми высокими баллами ЕГЭ, которые сейчас предпочитают поступать в наиболее престижные вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Также, улучшение инфраструктуры позволит привлечь в регион высококвалифицированных специалистов из других субъектов РФ и из-за рубежа.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter