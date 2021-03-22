Владивостокцев учат играть в китайскую игру

Напомним, с 3 по 9 июня во Владивостоке пройдут 41-й Чемпионат мира по Го и Всемирный фестиваль Го Genius Extreme. Специально к событию оргкомитет фестиваля совместно с Почтой России выпустят тематические почтовые открытки. На фестивале Genius Extreme будет работать отделение Почты России, где можно отправить понравившуюся открытку в любую точку страны. Узнать подробнее о Всемирном фестивале можно на сайте www.wagc2020.org.