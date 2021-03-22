Владивостокцев учат играть в китайскую игру

Почта России запустила свою серию мастер-классов «Будь в игре» Всемирного фестиваля Го Genius Extreme. Первый мастер-класс состоялся в центральном почтовом отделении Владивостока.
В центральном почтовом отделении Владивостока по ул. Верхнепортовая, 2 состоялся первый бесплатный мастер-класс по Го «Будь в игре». Они посвящены предстоящим исторически событиям: 41-му Чемпионату мира по Го и Всемирному фестивалю Го Genius Extreme. Впереди состоится еще серия таких мастер-классов.
«Мастер-класс позволяет за небольшой промежуток времени рассказать азы, заинтересовать человека. Мы, как огромные почитатели игры Го, мечтаем о том, чтобы в нее мог играть каждый. После таких акций к нам приходят новые участники», — рассказывает вице-президент федерации Го Приморского края Алексей Хованец.
Даты проведения предстоящих мастер–классов уже известны и к ним могут присоединиться все желающие: 02.04; 27.04; 14.05; 28.05. Время начала: 16.00. Для этого достаточно отправить заявку по адресу Albina.Kabalik@russianpost.ru, указать имя и фамилию, выбранную дату мастер-класса и контактный телефон.
Напомним, с 3 по 9 июня во Владивостоке пройдут 41-й Чемпионат мира по Го и Всемирный фестиваль Го Genius Extreme. Специально к событию оргкомитет фестиваля совместно с Почтой России выпустят тематические почтовые открытки. На фестивале Genius Extreme будет работать отделение Почты России, где можно отправить понравившуюся открытку в любую точку страны. Узнать подробнее о Всемирном фестивале можно на сайте www.wagc2020.org.