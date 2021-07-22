Более того, неизвестные злоумышленники испортили символику и местного футбольного клуба «Энергия Димир». Как отреагировал в своих соцсетях депутат Законодательного собрания края, инициатор движения «Открытые сердца» Игорь Шауфлер, пусть подобные деяния остаются на совести вандалов.
Придя на стадион, расположенный в районе Артем ГРЭС, сотрудники спортивного объекта столкнулись с неприятным сюрпризом: баннер с логотипами футбольного клуба и общественного движения «Открытые сердца» оказался испорчен вандалами. Краской из баллончика злоумышленники нанесли надпись: «Закроем твой фонд».
Депутат Законодательного собрания края, инициатор создания проекта «Открытые сердца» Игорь Шауфлер в своем аккаунте четко обозначил свою позицию.
«Не хочу думать, кто мог быть заказчиком этой акции, скажу так: «Собаки лают, караван идёт». Кому могло помешать наше начинание? Кто против помощи людям в столь трудную минуту? Впрочем, пусть подобные деяния останутся на совести этих негодяев», - отметил Игорь Шауфлер.
Проект «Открытые сердца» появился в апреле 2021 года. Главная цель его создания – помощь жителям Артема, пострадавшим от пандемии. Причем, речь идет не только о проблемах со здоровьем. С момента появления движения пользовалось популярностью у горожан. И уже в мае Игорь Шауфлер вместе с командой принял решение создать общественное движение, в состав учредителей которого вошли известные жители Артема. За прошедшее время помощь получили тысячи приморцев.
Жители района АртемГРЭС искренне возмущены произошедшим.
«Такие поступки не украшают никого – это могу сказать точно! В голове не укладывается, кому помешали такие проекты помощи людям? Я вам так скажу, в Артёме людей, подобных Игорю Шауфлеру, готовых безвозмездно помогать жителям – единицы. Ни стыда, ни совести нет у этих людей», - говорит Ольга Ематина.
Напомним, что сотрудники движения «Открытые сердца» оказывают помощь жителям Артема и Приморья: тем, кто нуждается, привозят продуктовые наборы либо помогают по дому, кроме того, все желающие могут обратиться в офис проекта и получить консультациию юристов и психологов.