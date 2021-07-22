Проект «Открытые сердца» появился в апреле 2021 года. Главная цель его создания – помощь жителям Артема, пострадавшим от пандемии. Причем, речь идет не только о проблемах со здоровьем. С момента появления движения пользовалось популярностью у горожан. И уже в мае Игорь Шауфлер вместе с командой принял решение создать общественное движение, в состав учредителей которого вошли известные жители Артема. За прошедшее время помощь получили тысячи приморцев.