Губернатор Приморья поздравил студентов

Губернатор Приморья поздравил студентов

Сегодня, 11:43
Общество
Photo: Правительство Приморского края
Поздравление Олега Кожемяко с Днем российского студенчества
«Сегодня я обращаюсь с самыми теплыми пожеланиями к тем, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий — к нашим студентам!

В этот замечательный праздник — День российского студенчества я адресую поздравления каждому, кто постигает премудрости науки, составляя огромное студенческое сообщество.

Именно вам предстоит строить не только личное будущее, но и будущее Приморья, всей России. Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь молодым людям реализовать себя в самых разных сферах — в политике, предпринимательстве, спорте, науке, культуре.

Сейчас у многих из вас в разгаре сессия. Это сложное и волнительное время для каждого студента. И я сам прекрасно помню переживания перед экзаменами, как ночами сидел за книгами и конспектами. Бывало трудно, но какое удовольствие потом получаешь от сданного зачета и экзамена. Результат стоит усилий, а главное — это хорошая школа, проверка собственных сил, умения мобилизоваться и достичь результата. Это обязательно вам пригодится в жизни.

О таком студенческом сообществе, как у нас в Приморье, говоришь с гордостью, а ваши достижения прибавляют уверенности в завтрашнем дне. Энергичные, инициативные, талантливые, вы — будущее Приморья! Уверен, вам по плечу любые вершины. Смело воплощайте все свои мечты и идеи. У вас все для этого есть!

Желаю вам здоровья, благополучия, новых побед и свершений!»

Губернатор Приморского края О. Н. Кожемяко.

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