Обзор событий прошедшей недели

Еще одним сюрпризом оказались погодные качели, когда температура воздуха то поднималась, то опускалась. Вспомним о самых интересных событиях недавнего прошлого.
Для посетителей владивостокского бара «Кооператив» День святого Валентина был несколько омрачен — в наполненном людьми помещении произошел взрыв.
Воскресным вечером 14 февраля в недавно открытом заведении на ул. Фонтанной праздничную атмосферу нарушил громкий хлопок, после которого, как сообщают очевидцы, в воздухе повис запах пороха и паленого мяса. От толпы отдыхающих отделился державшийся за свою руку молодой человек в окровавленной одежде.
По бару тут же распространились слухи: взорвалась граната, пострадавшему оторвало пальцы, которые остались лежать на полу заведения. В пользу этой версии говорило и скорое появление людей, начавших что-то подбирать с пола и складывать в контейнер со льдом. Через некоторое время на место прибыла полиция.
Впоследствии представитель заведения раскрыл детали произошедшего. Народная молва все несколько приукрасила — в руках у молодого человека взорвалась петарда, а не граната. Также сотрудник рассказал, что неудачный эксперимент с пиротехникой стоил жертве лишь кончика одного пальца.
Однако с точки зрения пиротехнического эксперта, в заведении все же разорвалась именно боевая граната.
На прошедшей неделе Приморье столкнулось с резким изменением погодных условий — сначала по краю ударил циклон, а затем в регионе потеплело до плюсовых отметок.
С 15 по 17 февраля Приморский край находился во власти циклона, принесшего с собой снегопад и резкий ветер. Это не могло не создать затруднения на дорогах — СМИ писали о серьёзных заторах во Владивостоке и резком росте количества ДТП в регионе.
Уже с середины недели в крае начало теплеть, а в пятницу, 19 февраля, температура воздуха местами достигла +6 градусов. Оттепель, однако, не задержится надолго: в первом весеннем месяце средняя температура в большей части региона будет держаться на уровне от -6 до -8 градусов, а на юге столбики термометров покажут в среднем -1…-2 градуса.
На фоне бушующей во всём мире пандемии в больницу попал экс-мэр Владивостока.
В среду, 17 февраля, стало известно о госпитализации в Японии бывшего главы приморской столицы Виталия Веркеенко: у экс-мэра начался внезапный приступ кашля, он стал буквально выплёвывать свои лёгкие. Первым делом у отставного градоначальника взяли тест на COVID, однако следов вируса в организме обнаружено не было.
В итоге врачи диагностировали у Веркеенко аллергический трахеит, причины возникновения которого ещё предстоит выяснить.
Жители столицы Приморского края были вынуждены мириться со сносом Спортивного рынка, а на фоне «общегородской трагедии» разыгралась драма отдельно взятого человека.
«Как жаль наш рынок…»; «Ушла эпоха… хоть плачь»; «Построят ещё одну „Калину“… кому это надо», — высказывали горожане свои переживания от увиденного.
Свою дозу негатива получил и общественник Геннадий Антропов. Он случайно забрёл на руины и захотел забрать часть ещё не вывезенного рабочими строительного мусора. Стройматериалы планировалось использовать для ремонта помещения, выделенного под его фонд помощи инвалидам. Со своим запросом он обратился в администрацию рынка.
Там, в администрации, ему посоветовали убираться восвояси. Покидая с пустыми руками территорию рынка, мужчина смог-таки найти повод для радости — Антропов вдруг осознал, с каким количеством добрых и неравнодушных людей он сталкивается каждый день.
Это, по его словам, и есть настоящее счастье.
Появившаяся в пятницу в интернете видеозапись вызвала у приморских пользователей соцсетей в недоумение — в объектив камеры попал неизвестный зверь.
Ролик был загружен на страницу центра «Амурский тигр» в пятницу и привлёк к себе уйму внимания — жители региона в комментариях пытались угадать, что за таинственное белое животное, похожее на песца, фигурирует на кадрах записи.
Специалисты высказали свою версию: запечатленный зверь скорее всего был енотовидной собакой-альбиносом или имел какой-то другой генетический дефект, окрасивший его шубку в белый цвет.
Всю неделю в регионе фиксируется падение заболеваемости коронавирусом, что происходит одновременно с ростом количества вакцинированных — краевой минздрав отчитывается об освоении большей части первой партии прививки. К 19 февраля в Приморье было введено уже 31 051 доз «Гам-КОВИД-ВАК», более 5 000 человек прошли полный курс вакцинации.
Ещё неизвестно, помешает ли дальнейшей вакцинации инцидент, произошедшей в одной из больниц Артёма. Из-за разморозки холодильника, где хранился препарат, какое-то количество доз придётся уничтожить.
Егор ГОЛУБЕВ, Юлия БЕРЕГОВАЯ.