Обзор событий прошедшей недели

Уже с середины недели в крае начало теплеть, а в пятницу, 19 февраля, температура воздуха местами достигла +6 градусов. Оттепель, однако, не задержится надолго: в первом весеннем месяце средняя температура в большей части региона будет держаться на уровне от -6 до -8 градусов, а на юге столбики термометров покажут в среднем -1…-2 градуса.