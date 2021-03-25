Рослесхоз взял обстановку в Приморье на особый контроль

Федеральный штаб поручил им усилить информирование населения о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности на природе, обеспечить своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров. Своему департаменту по ДФО Рослесхоз поручил взять на особый контроль заключение контрактов на выполнение авиационных работ по охране лесов от пожаров в Приморском крае, а также проконтролировать сроки готовности к работам по тушению лесных пожаров работников лесопожарных формирований Приморского и Забайкальского краев.