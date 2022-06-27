В Приморье почти миллиард рублей потратят на защитные дамбы

В Приморье почти миллиард рублей потратят на защитные дамбы
В Приморье почти миллиард рублей потратят на защитные дамбы
Вчера, 15:24ОбществоФото: Иван Дякин / правительство Приморского края
В Приморье до 2024 года намечено возвести объекты, с помощью которых можно будет защитить от наводнений свыше 70 тысяч человек. На финансирование строительства регион получит около одного млрд рублей из федеральной казны.

Губернатор Олег Кожемяко указал главам муниципалитетов и профильных ведомств на необходимость взять под особый контроль строительство гидротехнических сооружений. Об этом говорилось в понедельник, 27 июня, на совещании в правительстве Приморья, в ходе которого обсуждались меры обеспечения безопасности населения от паводков.

Сейчас строительство защитных сооружений и дамб и активно продвигается в Уссурийске, Лесозаводске, Кировском и Красноармейском районах, сообщил краевой министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Константин Андронович.

Но в ряде муниципалитетах отмечается отставание от принятых графиков, есть случаи недостаточного освоения средств. Глава региона потребовал ускориться — ведь это объекты важны для края. Была проделана огромная работа по разработке проектов, поиску источников финансирования.

— И недопустимо сорвать сроки выполнения работ. Сейчас мы видим где-то отставание, недовыполнение — этого быть не должно, — призвал Олег Кожемяко.

Напомним, ранее сообщалось, что весеннее половодье не причинило ущерба хозяйству и экономике края. В этом сезоне основные усилия Приморской территориальной подсистемы РСЧС по безаварийному пропуску паводковых вод концентрировались на проведении превентивных мероприятий, мониторинге районов возможных затоплений, своевременном создании группировки сил и средств для предотвращения и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Однако на случай возможных ЧП была создана группировка в составе более 13 тысяч человек и почти 4,5 тысяч единиц различной техники. Также краевые спасатели провели мероприятия по ослаблению льда на наиболее опасных участках рек.

Тем не менее, при пиковых значениях половодья образовывались переливы через автодороги в Красноармейском и Дальнереченском районах.

Сюжеты:
Приморье
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