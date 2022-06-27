В Приморье почти миллиард рублей потратят на защитные дамбы

В Приморье до 2024 года намечено возвести объекты, с помощью которых можно будет защитить от наводнений свыше 70 тысяч человек. На финансирование строительства регион получит около одного млрд рублей из федеральной казны.

Губернатор Олег Кожемяко указал главам муниципалитетов и профильных ведомств на необходимость взять под особый контроль строительство гидротехнических сооружений. Об этом говорилось в понедельник, 27 июня, на совещании в правительстве Приморья, в ходе которого обсуждались меры обеспечения безопасности населения от паводков. Сейчас строительство защитных сооружений и дамб и активно продвигается в Уссурийске, Лесозаводске, Кировском и Красноармейском районах, сообщил краевой министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Константин Андронович. Но в ряде муниципалитетах отмечается отставание от принятых графиков, есть случаи недостаточного освоения средств. Глава региона потребовал ускориться — ведь это объекты важны для края. Была проделана огромная работа по разработке проектов, поиску источников финансирования. — И недопустимо сорвать сроки выполнения работ. Сейчас мы видим где-то отставание, недовыполнение — этого быть не должно, — призвал Олег Кожемяко. Напомним, ранее сообщалось, что весеннее половодье не причинило ущерба хозяйству и экономике края. В этом сезоне основные усилия Приморской территориальной подсистемы РСЧС по безаварийному пропуску паводковых вод концентрировались на проведении превентивных мероприятий, мониторинге районов возможных затоплений, своевременном создании группировки сил и средств для предотвращения и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Однако на случай возможных ЧП была создана группировка в составе более 13 тысяч человек и почти 4,5 тысяч единиц различной техники. Также краевые спасатели провели мероприятия по ослаблению льда на наиболее опасных участках рек. Тем не менее, при пиковых значениях половодья образовывались переливы через автодороги в Красноармейском и Дальнереченском районах.

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