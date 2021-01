В распоряжение редакции попали кадры тренировок сотрудников отряда оперативного назначения. Как стало известно, полицейские отработали технику работы во время уличных беспорядков.

Тренировки прошли накануне несанкционированного митинга 31 января. Как говорят информированные источники, при отработке действий, полицейские учли все ошибки прошлой недели. Судя по фотографиям, бойцы отработали приемы эффективного задержания и работы с неконтролируемой толпой, а также потренировались быстро и эффективно изолировать наиболее активных участков акции от общей массы. Точное количество участников тренировки назвать трудно — подсчитать на снимках не представляется возможным. Photo: предоставлено очевидцами Кроме того, уже в субботу, 30 января, во Владивосток начали стягивать сотрудников ОМОН из других регионов. Такое решение принято для того, чтобы не дружеские и иные отношение между полицейскими и участниками акции не мешали работе. Сегодня, как говорят очевидцы, центр города переполнен автомобилями полиции и ОМОНа. Как дополнительная мера, в городе началась установка камер, которые позволяют распознавать лица. Устройства располагаются на столбах вдоль Светланской. Причем, на высоте человеческого роста, что позволит максимально точно опознать тех, кто примет участие в несанкционированном митинге.

