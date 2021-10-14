Аресты и шампанское в вертолёте

Разбираемся, как Миклушевский оказался в кресле губернатора и почему достаточно скоропостижно из него «вылетел».
Декриминализатор в «Твиттере»
Врио губернатора Приморья Миклушевский стал в феврале 2012-го. И сразу же заявил о себе как о чиновнике достаточно либеральных взглядов: отменил «губернаторский» лифт (который ходил с 1 по 7 этаж, где расположен кабинет губернатора), начал активно вести соцсети, заявил о старте активной декриминализации (за что его до сих пор зовут «декриминализатором»), сократил количество вице-губернаторов с 10 до 8. А специальную номерную серию, прежде закреплённую за сотрудниками краевой администрации, передал автомобилям скорой медицинской помощи.
Уже в сентябре Миклушевский пожимал руки мировым лидерам на форуме АТЭС. Подготовкой мероприятия занималась администрация Сергея Дарькина, однако ему уже было не суждено встречать высоких гостей.
Саммит АТЭС был связан с большими надеждами у жителей Приморья. Кроме того, большие стройки ещё и давали возможность неплохо подзаработать. Однако последующие уголовные дела, заведенные на ключевых подрядчиков, и сорванные сроки сдачи объектов заставили снять «розовые очки». Уже вскоре после саммита стало ясно, что реальных перемен ожидать не стоит. Что невольно сказалось и на позициях Владимира Миклушевского.
Политолог Виктор Бурлаков обращает внимание, что тот период был связан с большими ожиданиями со стороны и простых жителей Приморья, и федерального центра.
«На контрасте с Сергеем Дарькиным Владимир Миклушевский воплощал собой надежду на улучшение ситуации в регионе. Стоит учитывать, что на тот момент доверие Москвы к региональным элитам было на нуле. И Миклушевский должен был стать арбитром, который бы помог всем найти общий язык», — считает Виктор Бурлаков.
Аналогичного мнения придерживается и политолог Павел Наливайко.
«Миклушевский запомнился как один из самых неоднозначных губернаторов. Изначально он приходил как антипод Сергею Дарькину. Вокруг него формировались позитивные ожидания, связанные с переменами и новым стилем управления. Ожидания не оправдались. Регион настигла волна арестов, доверие к губернатору снизилось, запрос на обновление власти достиг критических пределов, что и стало причиной для досрочного сложения полномочий», — сказал Наливайко.
По словам Виктора Бурлакова, изначально Миклушевский задал слишком высокую планку различными популистскими мерами, откровенно имиджевыми ходами. И в итоге не выдержал веса своих же обещаний.
«Правление Миклушевского стало одним из самых провальных в сравнении с другими губернаторами. Хуже только Андрей Тарасенко, который вовсе не смог избраться», — считает Бурлаков.
Большой проезд
31 мая 2014 года Миклушевский на встрече с Владимиром Путиным просит о сложении полномочий.
«И конечно, проработав два года губернатором Приморья, я хорошо понимаю, что продолжать эту работу без доверия людей невозможно. Должно быть выражено доверие приморцев. Поэтому, Владимир Владимирович, просил бы Вашего разрешения, Вашей поддержки пойти на досрочные выборы губернатора в сентябре текущего года и продолжить, если Вы на это дадите согласие», — сказал Миклушевский президенту.
«В целом Вы не только освоились, но и результаты положительные. Я не против, пожалуйста», — ответил Владимир Путин.
Тут стоит напомнить, что Миклушевский был назначен губернатором в начале 2012-го, когда прямые выборы глав регионов были ещё отменены. В том же 2012-м, но уже летом, выборы возвращают. А значит, каждому порядочному губернатору следует принять участие в избирательной кампании, чтобы доказать свою легитимность и подтвердить наличие поддержки со стороны населения.
В итоге, уже в статусе врио, Миклушевский даёт старт предвыборной гонке. Его кампания неофициально зовётся «Большим проездом». Почти три летних месяца губернатор колесит по Приморью, ездит на тракторах, пьёт фермерское молоко и предаётся другим забавам. В итоге ему удалось победить, набрав 77,43% голосов.
«Владимир Миклушевский побывал в каждом уголке Приморья и получил обратную связь от людей. Думаю, он уже подтвердил доверие Москвы, местной власти и тех людей, которые пришли на выборы и проголосовали за него», — сказал тогда Вячеслав Фетисов, бывший в то время сенатором от Приморья.
Были и другие победные реляции. Но уже вскоре они сменились волной критики.
Силовики и шампанское
Эксперты выделяют несколько причин последующей отставки Владимира Миклушевского. Ключевая из них — отсутствие взаимопонимания с местными элитами, по традиции имеющими заметный вес при решении внутриполитических вопросов в Приморье. И даже достаточно убедительная победа на выборах не помогла изменить ситуацию.
«Местная политическая элита его активно троллила. Миклушевский не смог сформировать полноценное прогубернаторское Законодательное собрание. Фактически, ни одна его затея не удалась», — считает Виктор Бурлаков.
Одним из самых громких противостояний можно назвать откровенную войну с экс-мэром Владивостока Игорем Пушкарёвым. Пушкарёв, в отличие от своих преемников, был достаточно самостоятельным градоначальником, благодаря, в числе прочего, и своему финансовому положению. Естественно, губернатора не устраивало наличие столь амбициозного игрока поблизости. Позже Игорь Сергеевич не стесняясь заявлял, что оказался за решёткой именно из-за конфликта с Миклушевским.
Кроме того, у Миклушевского установились достаточно прохладные отношения с полпредом Юрием Трутневым — тот его откровенно недолюбливал.
Зимой 2016-го разгорелся «вертолётный скандал» — в СМИ опубликовали фото, где похожий на Миклушевского человек на территории краевого «Дома переговоров» садится в вертолёт, гружёный бутылками с шампанским. Новость тут же поднялась на федеральный уровень, происходящим заинтересовалась краевая транспортная прокуратура.
Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Валерий Рашкин обратились в Генеральную прокуратуру и управление президента по противодействию коррупции с просьбой проверить информацию о полете губернатора на предмет нарушения законодательства РФ. Но в итоге скандал удалось замять.
Параллельно всё более пристальное внимание к окружению Миклушевского проявляют силовики. В мае 2016, через несколько дней после отставки, ФСБ задерживает вице-губернатора Олега Ежова. В декабре 2016 в СИЗО оказывается вице-губернатор Сергей Сидоренко. В июне 2017-го очередь доходит до Евгения Вишнякова. В ноябре 2017-го начинается дело против первого вице-губернатора Василия Усольцева.
Не стоит забывать, что в марте 2016-го задержан ректор ДВФУ Сергей Иванец, он занял свою должность после перехода Миклушевского в исполнительную власть.
Само собой, на тот момент было уже очевидно, что позиции Владимира Миклушевского очень шатки. Вопрос был лишь в том, успеет ли он безнаказанно покинуть Приморье.
Так или иначе, эксперты сходятся во мнении, что ничем хорошим период правления Миклушевского не запомнился. «Мыльный пузырь», «пшик», «полный провал» — именно так политологи описывают работу экс-губернатора.
«Регион в годы его руководства фактически находился в состоянии застоя. Кризисное положение вещей не могло не сказываться на настроениях жителей. Сейчас, когда у власти более компетентный губернатор, люди это понимают и отдают должное», — сказал Павел Наливайко.
P.S.
Вскоре после отставки, в ноябре 2017-го, президент Владимир Путин вручил Миклушевскому Орден дружбы. В декабре того же года он назначен и. о. ректора Московского политехнического университета, где трудится по сей день. Вопреки ожиданиям многих, каких-либо действий в отношении Миклушевского силовики не предприняли.
Принято считать, что Владимир Владимирович надеялся на карьеру в федеральном Минобре, откуда его и сослали в Приморье на должность ректора ДВФУ — поднабраться опыта. Внезапное назначение губернатором могло повысить статус Миклушевского, если бы тот полностью не провалил работу на должности. И теперь ему остаётся довольствоваться почётной ссылкой в заштатном московском вузе.