Аресты и шампанское в вертолёте

Врио губернатора Приморья Миклушевский стал в феврале 2012-го. И сразу же заявил о себе как о чиновнике достаточно либеральных взглядов: отменил «губернаторский» лифт (который ходил с 1 по 7 этаж, где расположен кабинет губернатора), начал активно вести соцсети, заявил о старте активной декриминализации (за что его до сих пор зовут «декриминализатором»), сократил количество вице-губернаторов с 10 до 8. А специальную номерную серию, прежде закреплённую за сотрудниками краевой администрации, передал автомобилям скорой медицинской помощи.