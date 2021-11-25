«Резиновый член» КПРФ

– Это всё отбрасывает тень на саму партию. Но нужно понимать, что КПРФ сегодня – это партия, у которой есть несколько генеральных линий. Есть вот такие «инициативные» депутаты на местах, как тот же Самсонов. Можно предположить, что они не совсем коммунисты. Партия им предоставляет платформу, поэтому они там и состоят. А есть идейные коммунисты, на которых партия держится не одно десятилетие. И вопрос в том, как вот этот вот организм КПРФ отреагирует в целом. Поддержит ли руководство партии депутата, который оказался в такой ситуации. Как они отреагируют, нужно проследить за реакцией федерального руководства КПРФ, – подчеркнул Андони.