«Резиновый член» КПРФ

Задержание
В среду, 17 ноября, машину с депутатом Законодательного Собрания Приморского края Артёмом Самсоновым для проверки документов остановили сотрудники полиции. Примерно через час в нескольких телеграм-каналах появилась короткая строчка: «Задержан депутат от КПРФ Артём Самсонов».
Через несколько минут соратник Самсонова опубликовал сообщение об обыске в квартире депутата, и многие местные журналисты отправились в элитную высотку в центре города за дополнительными сведениями. Уже там, на месте, стало известно, что «видный» политический деятель подозревается в педофилии.
Обыск
В квартиру Самсонов вошёл в сопровождении вооруженного конвоя. Лестничную клетку заняли его соратники по партии, которые тут же начали вести прямые эфиры «о кровавых властях», осторожно обходя причину задержания депутата, хотя на тот момент она уже была известна. Прибывшая первой на место обыска Елена Пономарёва, помощница депутата регионального парламента Натальи Кочуговой, сразу сказала, что ищут правоохранители «резиновый член, который является орудием совершения преступления».
Супруга депутата Самсонова уточнила журналистам, что политик ехал в сторону Уссурийска, когда машину остановили сотрудники ГАИ для проверки документов. Позже на место приехала группа вооружённых бойцов СОБРа, которая увезла депутата.
– Нам известно, что история с обыском связана с событиями двухлетней давности (точнее – 2018 года – прим. ред.) на прибрежной полосе Шаморы. Раньше там разбивался лагерь, а Самсонов там отдыхал. У него завязались личные неприязненные отношения с одной из участниц лагеря. Видимо, она решила подать на него заявление в органы полиции, – заявил юрист реготделения КПРФ Николай Михальченко.
Позже этот факт официально подтвердили в Следственном комитете. Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Аврора Римская сообщила, что уголовное дело возбуждено по 4 части пункту «б» 132 статьи УК РФ – «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
– По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурной в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении, – проинформали в СУ СК РФ по Приморскому краю.
«Куба»
Место отдыха приморских коммунистов «всплыло» в социальных сетях вместе с предполагаемым заявлением, которое и стало основанием для задержания депутата. Опрошенные корреспондентом коммунисты не распространяются о том, что происходило на «Кубе», но судя по фотографиям, которыми «наследили» отдыхавшие там в интернете, «красные политики» веселились «на полную катушку»: ходили голышом, употребляли спиртные напитки и целовались друг с другом (речь о лицах одного пола). Именно там, предположительно, Самсонов продемонстрировал 11-летнему мальчику секс-игрушку, объясняя детали её использования.
На тот момент Самсонов уже был депутатом. Для него это почти стало профессией: в этом году он был избран от КПРФ в Заксобрание Приморья в третий раз. Что характерно – занимал пост заместителя председателя комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству.
– Ситуация страшная, для меня, как для матери, было дико читать всё, что написано по этому поводу. Внутри даже всё похолодело. Подобные действия – это травма на всю жизнь для ребёнка, поэтому не дай Бог оказаться в этой ситуации никому, – прокомментировала произошедшее председатель Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Татьяна Заболотная.
Она отметила, что надеется на то, что следствие компетентно разберётся в деталях и определит степень вины Самсонова независимо от возникающего общественного резонанса.
Суд
Вечером 18 ноября, на следующий день после задержания, суд должен был определить депутату меру пресечения. Но коммунист внезапно почувствовал себя плохо и заседание пришлось отложить.
Его защитник сообщила, что задержанному накануне эпатажному коммунисту нужны лекарства.
– Вид у него, конечно, усталый. Вчера вызывали скорую – было давление 190. Больше врачей не вызывали. Есть лекарства, которые он должен принимать, потому что стоит на учёте у ряда врачей – по астме, по кардиологии. Этих лекарств нет у него с собой, – уведомила адвокат Наталия Касилова.
Она пожаловалась журналистам, что даже неизвестно, есть ли у Самсонова вода. А он к тому времени объявил голодовку.
По поводу меры пресечения адвокат высказалась в том ключе, что не видит оснований заключать своего доверителя под стражу.
– Считаем, не тот случай, чтобы избирать самую строгую меру. Если обвинение хочет… Но у нас же не единственная мера, их много есть, есть залог, есть домашний арест, подписка. Вменяются события 2018 года, о которых вспомнили только сейчас. За это время не было никаких противоправных действий, и ничто не мешает избрать меру, не связанную с лишением свободы, – заявила Касилова.
Уточним, что в беседе с журналистами адвокат позволила себе разгласить сведения о несовершеннолетнем потерпевшем, назвав фамилию его и его матери.
– Ни одного свидетеля не опросили! – добавила Касилова.
Тем не менее, по информации, которую озвучивают источники в правоохранительных органах, уже проведено исследование показаний троих очевидцев с использованием полиграфа. А вот сам коммунист, оказавшийся фигурантом уголовного дела за введение 11-летнего ребёнка в мир игрушек 18+, о намерении пройти проверку на детекторе лжи заявил только в понедельник.
Всего к зданию Фрунзенского суда стянулись около двух десятков человек, журналисты региональных изданий и миллиардер, совладелец компании DNS Дмитрий Алексеев, готовый поручиться за задержанного.
– Что касается этого дела, насколько я погружался, смотрел, читал, я немножко знаю Артёма и считаю, что это полная фигня. Я не вижу никакого состава, – сообщил Дмитрий Алексеев.
К слову, ранее миллионер заявлял на своей странице в социальных сетях, что оправдывает предпринимателя Дениса Сарану, который был задержан по уголовному делу о незаконном экспорте металлолома на сумму более 1 млрд рублей.
Свою попытку встать грудью на защиту подозреваемого в педофилии Самсонова миллиардер объяснил перефразированной цитатой выступления немецкого антифашиста пастора Мартина Нимёллера, более известной как «Когда они пришли за…». Правда, из его поста не совсем понятно, кого «приморский Нимёллер» считает фашистами: возможно, служащих того самого государства, которое дало ему возможность баснословно разбогатеть.
Утром 19 ноября суд всё-таки состоялся. Коммунист отправился в следственный изолятор на два месяца. Простая математика говорит, что новогоднее выступление президента коммунист посмотрит трезвым и в «приятной» компании.
Реакция
Имиджевый удар приходится не только по местной ячейке КПРФ, но и по федеральному руководству партии. Политолог Александр Андони указал на то, что в рядах КПРФ прослеживается тенденция со странными уголовными делами. Проблемы у депутата Госдумы Рашкина и его история с лосем, в Омской области депутат Анищенко подозревается в изготовлении порнографии.
– Это всё отбрасывает тень на саму партию. Но нужно понимать, что КПРФ сегодня – это партия, у которой есть несколько генеральных линий. Есть вот такие «инициативные» депутаты на местах, как тот же Самсонов. Можно предположить, что они не совсем коммунисты. Партия им предоставляет платформу, поэтому они там и состоят. А есть идейные коммунисты, на которых партия держится не одно десятилетие. И вопрос в том, как вот этот вот организм КПРФ отреагирует в целом. Поддержит ли руководство партии депутата, который оказался в такой ситуации. Как они отреагируют, нужно проследить за реакцией федерального руководства КПРФ, – подчеркнул Андони.
Приморские политические эксперты уже выдали свой вердикт – к счастью некоторых и несчастью других, Самсонов был стяжкой, сдерживающей приморских коммунистов в одной узде, и, по совместительству, исполнял роль локомотива, тянущего вперёд всех партийных функционеров. Арест «первого из равных» по такому низкому поводу наносит сокрушительный удар с очень долгим действием. Каждое публичное выступление, акция поддержки, сбор подписей или любое другое общественное мероприятие будет делить электорат протестной партии на сторонников, готовых отстаивать Самсонова и противников, не готовых «вписываться за растлителя».
P.S.:
«...С декабря 2008 года – активный участник Товарищества Инициативных Граждан России (ТИГР). Совместно с ТИГРом организовал и провёл множество различных публичных мероприятий. Принял участие в создании и поддерживает деятельность Приморского отделения «Российское Движение за Доступное Дошкольное Образование», общественной организации владивостокских обманутых дольщиков, движения за честные выборы «Реальный выбор». Коммунист с января 2009 года. Секретарь владивостокского местного отделения КПРФ. Женат, воспитывает сына.» (из биографии 47-летнего Артёма Самсонова, размещённой на официальном сайте Заксобрания Приморского края).