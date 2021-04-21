— Предприятие на сегодняшний день полностью отвечает всем необходимым требованиям и является современным производственным комплексом международного уровня. Терминал оборудован современной системой контроля за качеством погрузки, магнитными сепараторами, системами радиационного контроля и контроля окружающей среды, а также электронными весами, видеонаблюдением и промышленным телевидением. Современные технологии позволяют, что называется, с пульта, надежно и в полном объеме контролировать все технологические процессы. Наши партнеры знают, что «ВУТ» — это гарантия качества продукции, так как терминал соблюдает международные стандарты и нормы, согласно которым уголь должен быть высокоэнергетической марки, соответствовать оговоренной контрактом фракции и не содержать посторонних примесей.