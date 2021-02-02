Мифы о загрязнении акватории развенчаны, а слухи — слишком преувеличены

«Проблема пыления при перегрузке угля на экспорт не так проста, как кажется некоторым экологам, — комментирует известный приморский журналист Андрей Калачинский. — Пока Европа отказывается от использования угля в энергетике, на него сохраняется спрос в Азии. И российские угольные компании спешат с поставками на этот рынок. Экспорт угля поддерживается на правительственном уровне, потому что это один из тех ресурсов страны, историческое время которого уходит, но можно и нужно успеть на нем заработать. Это дает работу экономике страны и доход государству.